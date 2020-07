Après la page covid-19, Pékin annonce une croissance de son PIB au deuxième trimestre 2020.

La Chine renoue avec la croissance

(AFP) - Le Produit intérieur brut (PIB) aurait bondi de 3,2% au deuxième trimestre, après avoir enregistré son plus mauvais résultat historique en début d'année. Bien que sujet à caution, le chiffre officiel du PIB chinois, annoncé jeudi par le Bureau national des statistiques (BNS), est toujours scruté de près compte tenu du poids du pays dans l'économie mondiale. La Chine, où le virus est apparu en décembre avant de se propager dans le reste du monde, est le premier pays à avoir relancé son activité et apparaît à ce titre comme un baromètre pour la reprise espérée de l'économie mondiale.

Ce rythme de croissance trimestriel reste toutefois éloigné du niveau atteint sur l'ensemble de 2019 (+6,1%), qui était déjà un plus bas historique. Mais il est bien meilleur qu'au premier trimestre (-6,8%) quand l'épidémie de covid-19 paralysait totalement le pays.

Sur l'ensemble du premier semestre, l'économie chinoise a «fait face à de graves défis posés par le Covid-19» tant dans le pays qu'à l'étranger, a admis devant la presse une porte-parole du BNS, Liu Aihua, jugeant l'activité toujours «sous pression». Les ventes de détail, principal indicateur de la consommation, ont ainsi encore connu en juin un repli sur un an (-1,8%). Cette baisse est inférieure à celle du mois précédent (-2,8%) mais le chiffre est moins bon que les prévisions des analystes, qui tablaient en moyenne sur +0,5%.

En revanche, la production manufacturière a réalisé le mois dernier sa meilleure performance depuis le début de l'année, avec une progression de 4,8% sur un an. Mais le secteur de l'exportation, un pilier de l'économie chinoise, reste particulièrement vulnérable au moment où les principaux partenaires commerciaux de Pékin affrontent toujours le virus.

Quant à l'investissement en capital fixe, il s'affichait sur les six premiers mois de 2020 en contraction de 3,1%. Le rebond de l'économie est dû à la fois au «succès (du pays) dans la gestion du virus» et à une politique de soutien du gouvernement, estime l'agence de notation financière Fitch.

Pour soutenir une économie fragilisée, le pays va laisser filer son déficit cette année à 3,6% du PIB (contre 2,8% l'an dernier). Car si la Chine se remet progressivement de l'épidémie, c'est au prix d'énormes répercussions économiques: des millions de personnes ont perdu leur travail, un facteur qui pèse lourdement sur la consommation intérieure.

En juin, le taux de chômage s'est établi à 5,7%, contre 5,9% en mai et un record absolu de 6,2% en février. Ce chiffre ne reflète toutefois que la situation des citadins et exclut de facto les centaines de millions de travailleurs migrants originaires des campagnes et qui sont aussi les plus fragilisés par la crise. Selon le Premier ministre chinois Li Keqiang, 600 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, gagnent moins de 1.000 yuans par mois (124 euros).

A ce contexte s'ajoutent les pluies record qui s'abattent autour du bassin du Yangtsé, où vit près d'un tiers de la population chinoise. «Les dommages économiques causés par les inondations risquent d'être élevés alors que des milliers de bâtiments ont été détruits», prévient Fitch. Ce contexte, de nature à menacer la sacro-sainte «stabilité sociale», met aussi en péril l'ambitieuse promesse du président Xi Jinping d'éradiquer l'extrême pauvreté en 2020.

Le mois dernier, le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la baisse son estimation de croissance pour la Chine cette année à 1%.