Le nettoyage de l'aquarium géant qui a éclaté dans un prestigieux hôtel berlinois se poursuit ce samedi. Presque tous les poissons qui se trouvaient dans l'AquaDom ont été retrouvés morts.

A Berlin

La cause de l'explosion de l'aquarium n'est pas claire

Le nettoyage de l'aquarium géant qui a éclaté dans un prestigieux hôtel berlinois se poursuit ce samedi. Presque tous les poissons qui se trouvaient dans l'AquaDom ont été retrouvés morts.

(dpa) - Un jour après l'éclatement d'un grand aquarium, il n'y a plus grand-chose à voir du grand chaos devant l'hôtel Radisson Blu de Berlin. Ce samedi, des ouvriers en combinaison de protection blanche chargent des gravats dans de grands conteneurs de chantier et transportent des bacs et des filets. Une grande clôture de chantier blanche se dresse devant le bâtiment.



L'accent continue d'être mis sur les «travaux de nettoyage intensifs» à l'extérieur ainsi que sur les mesures de sécurité des magasins détruits et endommagés et des façades défigurées, annonce samedi Fabian Hellbusch, porte-parole du propriétaire du bâtiment, Union Investment.

Mais derrière les murs, le chaos devrait être encore bien visible après la catastrophe de vendredi. Tôt le matin, l'aquarium AquaDom de l'hôtel, haut de 16 mètres et contenant 1.500 poissons, a explosé. Une forte détonation a suivi et un million de litres d'eau se sont déversés du cylindre de verre détruit, notamment dans l'hôtel et dans la rue. Deux personnes, un employé et un client selon l'hôtel, ont été légèrement blessées. Dans le complexe de bâtiments, au moins six autres magasins ont été endommagés, selon Fabian Hellbusch.

Voilà à quoi ressemblait l'aquarium. Photo: AFP

Presque tous les poissons sont morts

Si l'aquarium avait explosé à une heure plus tardive dans un hôtel très fréquenté, les forces de sécurité et les politiques estiment que l'issue aurait pu être pire. Pour les animaux, le résultat est dévastateur : presque tous les poissons de l'aquarium sont morts.

Certains ont toutefois eu de la chance. Selon les pompiers, un peu d'eau s'est accumulée dans l'anneau qui devait en principe stabiliser l'aquarium. «Trois grands seaux pleins» de poissons vivants ont été sauvés de cette zone, explique un porte-parole des pompiers. Vendredi, des poissons vivants ont également été trouvés à plusieurs reprises dans des flaques sous des débris. Ils ont été placés au Sealife et au zoo de Berlin.

La recherche de la cause de cette explosion se poursuit. «Les raisons de l'éclatement soudain du cylindre en verre acrylique ne sont toujours pas claires», a déclaré Fabian Hellbusch. Selon la police, rien n'indique qu'il s'agisse d'une attaque violente et ciblée. «Pour le moment, rien n'indique que quelque chose de pénalement pertinent soit en jeu», a déclaré samedi une porte-parole de la police.

Enquête en cours

Selon Fabian Hellbusch toujours, des experts doivent examiner les surfaces de plus près à partir de lundi afin d'évaluer les dégâts. Le bâtiment aurait déjà été remis à son propriétaire vendredi soir. «Il ne présente pas de risque d'effondrement», affirme le porte-parole. Des analyses techniques sont toutefois toujours en cours.

L'entreprise américaine Reynolds Polymer Technology, qui a participé à la construction de l'aquarium qui a éclaté, veut également envoyer une équipe à Berlin pour enquêter sur l'incident. L'entreprise américaine affirme avoir fabriqué et installé un «composant cylindrique» du réservoir en 2002. Sur son site Internet, l'entreprise écrit qu'elle a fabriqué la fenêtre acrylique de l'aquaDom.

Les clients de l'hôtel ont été transférés dans un autre hôtel vendredi, mais personne ne sait ce qu'il en est pour la suite à l'heure actuelle. «Il est compréhensible qu'il n'y ait pas encore de calendrier pour la réouverture de l'hôtel», explique-t-on, la priorité étant de constater l'ampleur des dégâts et de veiller à la sécurité lors des travaux de déblaiement. Le sort de l'AquaDom n'est pas non plus clair. «Il n'est pas encore possible de dire aujourd'hui si l'AquaDom sera reconstruit ou si une utilisation alternative est envisageable».

