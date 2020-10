Les établissements de l'Horeca vont être fermés jusqu'à la fin octobre dans la région située au nord-est de l'Espagne à partir de jeudi soir. L'évolution préoccupante de l’épidémie de covid-19 dans cette région autonome explique cette mesure.

La Catalogne ferme bars et restaurants pour 15 jours

(AFP) - L'annonce de cette mesure drastique intervient après le bouclage partiel de Madrid et d'autres restrictions prises dans les régions d'Andalousie, de Navarre ou de Galice pour combattre la hausse des contaminations en Espagne, où la pandémie a tué plus de 33.000 personnes. Le gouvernement catalan recommande également de limiter au maximum les activités sociales, d'appliquer le télétravail quand il est possible et promet par ailleurs des aides et crédits pour le secteur de la restauration.

Le taux d'incidence est en augmentation sur Barcelone, mais reste en dessous des 500 cas pour 100.000 habitants durant les deux dernières semaines, seuil défini par le gouvernement espagnol pour appliquer de nouvelles restrictions. Selon les derniers chiffres considérés comme fiables par les chercheurs, ce taux d'incidence se situe à 340 à Barcelone et 320 dans l'ensemble de la Catalogne. Le taux de reproduction est actuellement à 1,5 à Barcelone et à 1,4 dans l’ensemble de la Catalogne.

Mais si le taux de reproduction commence à être élevé, c'est surtout la rapide tendance à la hausse qui inquiète. «Le nombre de cas augmente très vite et nous calculons que si rien n’est fait, nous arriverons plus ou moins dans dix jours aux 500 cas pour 100.000 habitants» explique Clara Prats, membre du groupe de recherche sur l'épidémie à l'Université polytechnique de Catalogne.

Depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement catalan opte toujours pour le principe de précaution, préférant agir tôt et vite plutôt que de prendre le risque d'une perte de contrôle des contaminations. «Il faut appliquer des restrictions dès que possible pour couper la chaîne de contaminations et ainsi éviter par exemple un nouveau confinement, poursuit la chercheuse, l'idée est d'appliquer des restrictions très tôt, sur une durée courte, pour donner un coup d'arrêt à l'épidémie».

«Chercher l'origine des contaminations ailleurs»

Avec actuellement 1.024 personnes hospitalisées pour le covid-19 en Catalogne, dont 189 en réanimation, le système hospitalier est d'ailleurs encore loin d'être saturé. «Mais là aussi nous observons une rapide augmentation et nous devons garder la situation sous contrôle», indique Clara Prats. «Il y a une hausse des admissions en réanimation, nous ne sommes pas en situation de saturation mais c'est ce qu’il faut justement éviter», confirme de son côté le docteur Juan Ambrosioni, infectiologue en première ligne de l'unité covid à l'Hospital Clinic.

Pour le secteur de la restauration en revanche, la situation est dramatique. L'association des restaurateurs de Barcelone considère «inadmissible» que le gouvernement catalan continue de «stigmatiser» le secteur, en le désignant comme principal responsable des contaminations, et lui demande de «chercher l'origine des contaminations ailleurs», puisqu'après «trois mois de capacité limitée pour les restaurants, les contaminations continuent d’augmenter».

Le premier adjoint au maire de Barcelone, le socialiste Jaume Collboni, a déclaré ce mercredi matin que la décision de fermer les restaurants lui semblait «disproportionnée» et d'autant plus surprenante qu'il y a quelques jours, le gouvernement catalan «parlait de rouvrir les discothèques».

