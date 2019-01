La cagnotte en ligne pour les forces de l'ordre blessées lors des manifestations des «gilets jaunes» lancée mardi par le président LR de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur Renaud Muselier a dépassé jeudi en tout début d'après-midi le million d'euros collectés.

La cagnotte pour les policiers blessés dépasse le million d'euros

(AFP) – Cette cagnotte avait été lancée sur la plateforme en ligne Leetchi en réaction à celle créée en soutien à l'ex-boxeur Christophe Dettinger, soupçonné d'avoir agressé deux gendarmes à Paris samedi, et qui doit être jugé pour ces faits le 13 février.



À 13h49 jeudi, 1.008.223,09 euros avaient été récoltés, de la part de 36.894 donateurs - soit une moyenne de plus de 27 euros par don. «Courage et soutien sans limite à nos forces de l'ordre et de sécurité», «Bravo pour cette initiative. Tous ceux qui refusent la violence et la haine doivent se mobiliser pour dire Stop! C'est notre responsabilité individuelle et collective» ou «Avec toute notre gratitude envers les forces de l'ordre qui essaient de faire respecter nos droits et notre sécurité», commentent les donateurs.



Dans la présentation de sa cagnotte, l'ex-secrétaire d'État aux Affaires étrangères déclare qu'«en dehors du caractère absolument amoral (de la cagnotte de soutien à M. Dettinger) qu'il convient de dénoncer, il est de notre devoir en tant qu'amoureux de la République de répondre».

«Quand on s'attaque à un policier, à un gendarme ou à un sapeur-pompier, c'est en réalité à la France que l'on s'attaque», ajoute-t-il. M. Muselier veut soutenir les 1.050 policiers, gendarmes et pompiers blessés depuis le début du mouvement des «gilets jaunes». «Celles et ceux qui mettent leur vie en danger pour protéger la nôtre et faire respecter l'ordre républicain en France font face à un déferlement de violence et de haine absolument intolérable», ajoute-t-il.

La somme récoltée sera reversée à l'amicale de la police nationale, une «association d'entraide» qui œuvre pour les gendarmes, policiers et sapeurs-pompiers et pourra la répartir entre les forces de l'ordre blessées, avait précisé mardi à l'AFP un porte-parole de M. Muselier. La cagnotte en soutien à l'ancien boxeur Christophe Dettinger a été close mardi midi par la plateforme Leetchi, après plus de 117.000 euros récoltés.