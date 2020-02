A Sofia, le parlement a adopté jeudi un amendement législatif selon lequel le taux de la devise nationale sera désormais décidé avec les Etats de la zone euro. Le pays souhaite intégrer en 2023 le cercle des pays disposant de la monnaie unique européenne.

La Bulgarie se rapproche de l'euro

(AFP) - Selon un amendement à la loi sur la banque centrale bulgare, le taux de la devise nationale, le lev, sera désormais décidé avec les pays membres de la zone euro et la Banque centrale européenne (BCE). «Ce texte incontournable lève le dernier obstacle formel à l'entrée espérée fin avril dans l'antichambre de l'euro», a déclaré l'économiste Petar Ganev de l'Institut d'économie du marché à Sofia.

Membre le plus pauvre de l'UE, la Bulgarie a maintenu sa devise adossée à l'euro depuis 1999 maintenant, à un cours fixe. Le mécanisme de taux de change ERM II prévoit que la monnaie d'un pays candidat puisse fluctuer dans une fourchette de plus ou moins 15%. La Bulgarie devra rester au sein de ce mécanisme au moins deux ans avant d'adopter l'euro, possiblement en 2023.

Turbulences depuis 1996

Les Bulgares restent marqués par le souvenir d'une grave crise économique en 1996-97 accompagnée de la faillite de 14 banques et d'une hyperinflation dépassant 300%. La Bulgarie a alors établi, sous la pression du FMI, un mécanisme d'austérité introduisant un cours fixe qui a stoppé l'inflation et maintient une dette publique parmi les plus basses de l'UE (19,9% du PIB à la fin 2019). Même la faillite, en 2015, de la quatrième banque du pays n'a pas ébranlé ce cours fixe, ni le système bancaire.

Afin de rassurer, les partis parlementaires ont adopté dès jeudi dernier une résolution stipulant que le taux de change au sein du mécanisme ERM II demeurera au taux actuel, soit 1,95583 lev pour un euro.