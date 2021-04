Liège, Namur ou encore Mons pourraient laisser ouvrir les terrasses le 1er mai en dépit des nouvelles règles sanitaires.

La bronca des bourgmestres wallons

De notre correspondant, Max Helleff (Bruxelles) - Willy Demeyer est une personnalité qui compte au parti socialiste. Ces derniers jours, on l’a vu un peu partout dans les médias. Et pour cause : le bourgmestre de Liège est en passe de devenir le visage de la résistance (passive) aux normes sanitaires visant l’horeca.

Mercredi, le Comité de concertation emmené par le Premier ministre Alexander De Croo a décidé de ne pas rouvrir les restaurants et les cafés le 1er mai. Seule la réouverture des terrasses sera autorisée le 8 mai. En juin, la remise en marche complète du secteur pourra être actée si la vaccination a suffisamment progressé et si la situation dans les unités de soins intensifs est revenue à la quasi-normale.

Pour les restaurateurs et les cafetiers, c’en est trop. Et Willy Demeyer est de ceux qui, en arguant de son impuissance à faire régner l’ordre, les soutient. «Je suis responsable de l’ordre public et je constate que nous n’avons pas assez de forces policières pour mettre fin à ces actions-là. Si la police intervient avec l’effectif réduit qui est le sien, ça peut poser des problèmes d’ordre public à Liège», plaide-t-il.

Demeyer n’est pas seul. Les bourgmestres de Mons et de Namur l’ont rejoint. La bronca s’étend ainsi aux principales villes wallonnes qui rappellent au passage au gouvernement leur déficit en moyens policiers. Le 1er mai, jour de la Fête du travail, s’annonce tendu. Particulièrement dans la Cité ardente où une cinquantaine de restaurateurs sont sur la brèche, comptant bien profiter de l’esprit frondeur que l’on prête traditionnellement aux Liégeois pour marquer le coup.

Le bourgmestre de Bruxelles-Ville, le socialiste Philippe Close, soutient pour sa part le projet du KVS, le théâtre royal flamand de Bruxelles, de rouvrir ses portes le 26 avril prochain. La culture n’a pourtant pas reçu le feu vert du gouvernement. Son sort fera l’objet d’une nouvelle réunion du Comité de concertation en fin de semaine prochaine. Des projets-tests visant à rétablir les activités culturelles moyennant certaines dispositions sanitaires pourraient être alors lancés. Mais, pour toute une partie du secteur, en juin il sera déjà trop tard. La saison sera terminée.

Pour tenter de calmer le jeu, les gros bras du gouvernement fédéral se sont invités sur les plateaux de télévision. Alexander De Croo, Frank Vandenbroucke (Santé), Annelies Verlinden (Intérieur)… le message ne varie pas. «Une semaine de plus à attendre, cela veut dire un demi-million de personnes vaccinées en plus. Donc un demi-million de gens qui sont protégés.» Les bourgmestres sont appelés à se reprendre. «On ne veut quand même pas le Far-West», ironise Vandenbroucke. De Croo ajoute que «ce virus accepte mal la discussion politique» et demande aux édiles de s’adapter.

Le Soir s’interroge : «Etonnant de constater cette tentation (de la rébellion) en Belgique alors qu’en France, pays des gilets jaunes, la population suit des consignes beaucoup plus drastiques et lourdes sans broncher. La gravité de la situation sanitaire justifierait-elle une plus grande docilité ?».

Politiquement, la question de la survie du gouvernement se pose petit à petit. Le libéral flamand Alexander De Croo croise désormais le fer au sein de sa coalition avec ses deux partenaires francophones les plus importants : le mouvement réformateur (libéral francophone) de Georges-Louis Bouchez qui n’a de cesse de l’étriller depuis des mois et, désormais, par le biais des bourgmestres, le parti socialiste de Paul Magnette. La crise menace.

