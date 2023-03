La reconnaissance comme «communauté philosophique non confessionnelle» est synonyme de financement et de structuration.

La Belgique va reconnaître le bouddhisme

Max HELLEFF La reconnaissance comme «communauté philosophique non confessionnelle» est synonyme de financement et de structuration.

De notre correspondant à Bruxelles, Max HELLEFF (Bruxelles)



La Belgique s’apprête à reconnaître officiellement le bouddhisme. Un pas important vient d'être franchi avec l'approbation d'un avant-projet de loi, 17 ans après que l'Union bouddhique belge (UBB) eut introduit une demande de reconnaissance. Précision importante: il ne s'agit pas de reconnaître un culte – Bouddha n'est pas (un) dieu – mais une «communauté philosophique non confessionnelle», un statut qui est celui de la laïcité depuis 2002.

À ses côtés, six cultes sont, eux aussi, reconnus : catholique, orthodoxe, israélite, anglican, protestant-évangélique et islamique. Ils bénéficient ainsi de fonds qui permettent notamment la rémunération de leurs servants. «Nous attendons depuis 2006 d'être mis sur le même pied d'égalité que les autres convictions. Cette reconnaissance est une étape très importante pour les 150.000 bouddhistes de Belgique», s’est réjoui le président de l’UBB, Carlo Luyckx, auprès de l'agence Belga.

Ces 150.000 membres ont constitué un argument de poids dans le processus de reconnaissance du bouddhisme. Ils s'ajoutent à une série de critères administratifs (structuration, intérêt social, présence de longue date, etc.) qui sont donc remplis par l'Union bouddhique belge. Le financement que recevront à l'avenir les bouddhistes permettra également de renforcer cet ancrage. Ils pourront aussi assurer les frais de fonctionnement d'un secrétariat fédéral qui soutiendra les 35 institutions bouddhiques locales du pays.

Le bouddhisme, une «morale non confessionnelle»?

Cette reconnaissance télescope toutefois le débat sur la présence ou non de cours de religion et de philosophie dans les écoles publiques. L'article 24 de la Constitution indique que celles-ci doivent offrir «jusqu’à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle». Reste à savoir si l'on peut assimiler le bouddhisme à une «morale non confessionnelle». La question est soumise en ce moment au Conseil d'État.

La reconnaissance du bouddhisme n'est pas de nature à rassurer ceux qui dénoncent le lien privilégié qui unit l'État belge «neutre» aux (grands) cultes et aux deux «communautés philosophiques non confessionnelles» que sont la laïcité et le bouddhisme. Dans l'hebdomadaire Le Vif, le constitutionnaliste Marc Uyttendaele juge ce lien «obsolète». «Plus fondamentalement», poursuit-il, «ce système heurte frontalement le principe d'égalité et paradoxalement la liberté de religion qu'il entend décliner.»

L'avocat souligne ainsi l'absence d'appui aux cultes minoritaires présents sur le territoire belge. «C'est la loi du plus fort qui règne en maître, anachronisme d'un système hérité d'un rapport de force figé il y a 180 ans.» Le prix d'une paix entre catholiques et libéraux qui s'affrontaient dans le contexte de la jeune Belgique indépendante.

Le gain de cause des Témoins de Jéhovah

En 2013, le Forum Hindou de Belgique a ainsi demandé sa reconnaissance. C'est un de ces cultes minoritaires qui pourraient prétendre à jouir des mêmes droits que le catholicisme ou l'islam. Mais il est clair que la Belgique ne peut tous les reconnaître, certains posant par ailleurs problème en raison des principes qu’ils défendent.

Les Témoins de Jéhovah ont ainsi saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour protester contre la «discrimination» de l'État belge. L'an dernier, celle-ci leur a donné raison, épinglant l'arbitraire de la procédure de reconnaissance belge, «subordonnée à la seule initiative du ministre de la Justice» et dépendant ensuite «de la volonté purement discrétionnaire du législateur».

