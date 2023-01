Leurs eaux usées seront récoltées et analysées pour dépister éventuellement de nouveaux variants.

La Belgique va passer au crible les avions venant de Chine

De notre correspondant Max Helleff (Bruxelles)



La Belgique n’impose pas (encore) de test covid aux voyageurs chinois, mais elle va procéder à la collecte et à l’analyse des eaux usées des avions en provenance de Chine atterrissant à Brussels Airport. Celles-ci seront envoyées en laboratoire pour y repérer d'éventuels variants. Le coronavirus se retrouve en effet dans un certain nombre de cas dans les matières fécales.

Telle est la décision qu’a prise le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, lundi soir, après avoir entendu un vaste panel d’experts scientifiques.

L’homme qui est à l’origine de cette idée est le virologue flamand Marc Van Ranst, l’un des scientifiques les plus médiatiques du pays. «Les Chinois mentent sur le nombre de morts, s’était-il exprimé dans la presse lundi matin. Alors comment les croire lorsqu’ils parlent des variants qui circulent? Je préfère que l’on vérifie les choses par nous-mêmes, en faisant des tests antigènes aléatoires dans les avions. Ou en récupérant les eaux usées de ces avions, si possible.»

Cette idée a été retenue par le ministre Vandenbroucke. A défaut de rejoindre les pays qui imposent déjà des contrôles sanitaires aux voyageurs chinois, la Belgique renforce ainsi son état d’alerte. Le socialiste Frank Vandenbroucke plaide en outre pour une politique européenne commune rendant les tests obligatoires lors de l’entrée dans l’UE.

Le positionnement actuel implique deux mesures

La première veut donc que les eaux usées des avions atterrissant à Brussels Airport en provenance de Chine - soit deux vols hebdomadaires - soient collectées et analysées. L’objectif est de séquencer les génomes de façon à détecter d’éventuels nouveaux variants qui supplanteraient potentiellement omicron. Plus le virus circule et se duplique, plus il y a de risques que d’autres variants apparaissent, la question étant de savoir à quel point ceux-ci sont dangereux.

La seconde mesure prévoit que les voyageurs belges et autres rentrant de Chine et ressentant des symptômes liés au coronavirus se soumettent à un test PCR ou antigène. Ici aussi, un séquençage génomique sera effectué.

Une obligation de test covid jugée non pertinente

Pour le reste, le ministre Vandenbroucke considère qu’une obligation de test covid pour les voyageurs chinois se rendant en Belgique ne serait pas pertinente en raison du nombre réduit de vols venant de Chine. «Nous croyons qu’il est utile de demander un test au départ de Chine vers l’Europe, uniquement si toute l’Europe se coordonne», insiste-t-il. «Pour être efficace, il faut alors réintroduire le Passenger Locator Form (PLF) pour permettre un suivi des personnes venant de Chine.»

Le ministre estime toutefois que «ce qui se passe en Chine est vraiment dramatique». Mais, dit-il, «cette situation ne représente pas un grand danger pour nous, grâce à la vaccination massive des Belges». D’où son insistance à prôner de nouveau l’injection d’une dose de «booster» et le respect des gestes barrières. Frank Vandenbroucke recommande aux Belges de rester chez eux s’ils sont malades.

Les États membres de l’Union européenne discuteront ce mercredi d’une réponse commune à adopter à l’égard des voyageurs venant de Chine, a annoncé samedi la Suède, qui assure depuis le 1er janvier la présidence tournante de l’UE.

La Belgique joue de toute évidence la montre en attendant la décision européenne. A la veille de Noël, plusieurs unités hospitalières étaient au bord de la saturation en raison de la triple épidémie covid-bronchiolite-grippe qui souffle sur le pays. En dépit des assurances du ministre Vandenbroucke, la tension va crescendo.

