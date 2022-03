Fini le pass sanitaire et le télétravail: (presque) toutes les restrictions seront levées dès lundi chez nos voisins belges.

International 4 min.

Covid-19

La Belgique tourne la page de la pandémie

Max HELLEFF Fini le pass sanitaire et le télétravail: (presque) toutes les restrictions seront levées dès lundi chez nos voisins belges.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - C'est un «ouf !» de soulagement que poussent aujourd'hui les Belges après deux années de pandémie. Vendredi, le Comité de concertation qui réunit les principaux responsables du pays (fédéral, régions et communautés) a levé la plupart des restrictions mises en place dans la lutte contre le virus.

Un vent de liberté va souffler sur le Luxembourg Il est désormais acté que l'on se dirige enfin vers un retour à la normalité. Retour sur les annonces tant attendues et confirmées par Xavier Bettel et Paulette Lenert.

L'assouplissement le plus attendu était sans conteste la levée du «Covid Safe Ticket», le pass sanitaire qui conditionne l'accès à l'horeca, au sport et à la culture. Dès lundi, il sera levé comme la plupart des autres obligations. Il ne faudra plus exhiber le QR code qui atteste d'une vaccination en règle, d'un test PCR négatif ou d'un rétablissement dans les six mois succédant à la maladie.

La décision du politique concernant le CST avait en quelque sorte été anticipée il y a quelques jours par un tribunal namurois qui l'avait déclaré illégal, le jugeant inefficace dans le contrôle des contaminations du variant Omicron.

Le masque n'est plus obligatoire

Le masque cesse d'être obligatoire presque partout: dans l'horeca, dans les magasins et dans les écoles. Toutefois, la mesure reste en vigueur dans les transports en commun ainsi que dans les métiers et lieux de soins (hôpitaux, maisons de repos). Le masque demeure aussi recommandé à l'intérieur et dans les endroits où la distance sociale de 1,5 mètre ne peut être garantie.

Le télétravail n'est plus de mise, mais le travail en entreprise devra désormais s'organiser dans un contexte de vigilance face au covid, en privilégiant notamment les gestes barrières.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

En cas de voyage, tous les résidents non belges devront présenter un certificat de vaccination, de rétablissement ou un résultat de test négatif. Cette règle ne s'applique pas aux très courts séjours (moins de 48 heures). L'obligation de test est d'autre part levée pour toute personne, belge ou non, qui présente un certificat de vaccination ou de guérison. Le formulaire PLF disparaît, sauf pour les personnes arrivant avec un transporteur en provenance de pays hors Union européenne.

«C'est une page importante qui se tourne et un symbole de notre résilience et de notre persévérance face à une pandémie qui nous a laissé peu de répit», a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo. «Nous avons traversé des monts et des marées ensemble.»

Le fédéral ne gérera plus la crise

Cette batterie d'assouplissements va de pair avec une désescalade politique puisque le fédéral ne gérera plus la pandémie en première ligne, rôle qu'auront désormais à jouer seules les régions et communautés.

Paradoxalement, ce moment attendu par tous les Belges n'est arrivé que très loin dans la plupart des journaux, vendredi. L'Ukraine semble avoir fait de cette fin de pandémie une simple formalité. «Jeudi en prime», l'émission politique de la chaîne publique francophone RTBF, s'est ainsi penchée en long et en large sur le futur accueil des réfugiés ukrainiens. Le prochain défi du gouvernement De Croo…

Il faut maintenant panser les plaies de toute une société, revenir ou non à des usages anciens. Un patron de bar cité par plusieurs médias se demande ainsi si ses clients vont réapprendre à faire la fête, «beaucoup ayant appris désormais à se coucher tôt, ce qui ne fait pas l'affaire de l'horeca». Quant aux associations professionnelles, elles ne comptent pas lâcher le gouvernement et demandent d'autres aides pour les entreprises et les travailleurs qui ont souffert de la crise, lesquels doivent désormais faire face à l'inflation des prix des énergies.

Garder une grande vigilance

Chacun en est conscient: ce n'est peut-être pas la fin de l'histoire. Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral coronavirus, estime que «rien ne permet de dire que les cousins et cousines (du variant Omicron) qui arrivent seront aussi ''gentils'' que lui. Il est trop tôt pour le présager. D'où l'importance de garder une grande vigilance sur le plan épidémiologique». Il faudra peut-être, ajoute-t-il, administrer une quatrième dose de vaccin en septembre ou en octobre si Omicron ou un autre variant se propagent.

La Belgique sort d'un long cauchemar

Montrée du doigt au plan international durant le printemps 2020 en raison du nombre affolant de décès alors enregistrés, le pays s'est repris et a fait front sous la houlette du duo formé par le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke. Selon les dernières statistiques publiées par l'Institut de santé publique Sciensano, plus de 30.000 personnes sont mortes au cours des deux dernières années dans le contexte pandémique. Certains experts estiment toutefois qu'il s'agit d'un chiffre fourre-tout qui englobe de nombreux décès attribués au covid sans vérification. Il serait ainsi largement surévalué.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.