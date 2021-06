Cafés et restaurants du Royaume pourront servir leurs clients en intérieur à partir de mercredi, grâce aux progrès de la lutte contre la pandémie covid. Mais le dîner ne pourra s'éterniser au-delà de 23h30.

International 3 min.

La Belgique reprendra le service en salle le 9 juin

Cafés et restaurants du Royaume pourront servir leurs clients en intérieur à partir de mercredi, grâce aux progrès de la lutte contre la pandémie covid. Mais le dîner ne pourra s'éterniser au-delà de 23h30.

(AFP) -Réaffirmée, vendredi au terme d'un nouveau Codeco, la réouverture en salle de l'Horeca belge fait partie d'un plan de levée progressive des restrictions dans le pays. Elle avait déjà été annoncée le 11 mai, mais restait toutefois suspendue à l'évolution de la circulation du coronavirus. «Les chiffres positifs nous permettent à partir du 9 juin de franchir cette première étape», a déclaré Alexander De Croo, à l'issue de la réunion de concertation avec différents responsables politiques du pays.

Le Premier ministre belge a par ailleurs annoncé un allongement des horaires. Les établissements pourront désormais ouvrir le matin dès 5h et baisser le rideau à 23h30. Après presque 7 mois de fermeture, ils avaient rouvert sous condition, en terrasse seulement, depuis le 8 mai.

«Nous voyons une très forte baisse du nombre de personnes en soins intensifs», s'est félicité M. De Croo, citant le chiffre de 341 personnes concernées pour l'ensemble du pays. Plus de 4,8 millions de Belges, soit 53 % de la population adulte, ont déjà reçu au minimum une première dose de vaccin. Une satisfaction alors que cette campagne d'immunisation avait soulevé nombre de critiques dans le pays.

Chasse aux responsabilités dans l’affaire Conings L’extrême droite flamande est accusée d’avoir contribué à attiser la haine du militaire toujours en cavale contre les musulmans, l’Etat et le monde scientifique.

Soulignant que cette campagne de vaccination était encore loin d'être terminée, le Premier ministre a cependant mis en garde ses compatriotes contre le danger de variants plus résistants du virus et demandé la poursuite des gestes barrières. A l'image de ce que n'avaient pas manqué de rappeler, mercredi, Paulette Lenert et Xavier Bettel pour le Luxembourg.

Sauf que le Grand-Duché a un temps d'avance dans la reprise du secteur bar-restauration. A compter du 13 juin, les établissements se plieront à un protocole nettement plus light que les semaines passées, et surtout avec une possibilité d’accueillir leurs clients, dehors et dedans, jusqu'à 1h du matin. Tout cela avec la mise en place du nouveau dispositif Covid check.

Entre autres décisions

A compter du 9 juin, voilà d'autres mesures qui prendront effet côté belge:

- Pas de test PCR requis pour les moins de 12 ans.

- Ni quarantaine ni test PCR pour les voyageurs entièrement vaccinés.

- Deux test PCR gratuits pour ceux et celles qui n’ont pas encore pu se faire vacciner ou qui n’ont pas encore reçu leur deuxième dose.

- Pas de quarantaine obligatoire pour quiconque revient d’une zone verte ou orange. Ceux qui reviennent d’une zone rouge devront utiliser le certificat covid et ce, sans quarantaine (à condition d’être vacciné pleinement depuis au moins deux semaines ou de pouvoir présenter un test négatif réalisé dans les dernières 72 heures ou une attestation prouvant qu’on a déjà été contaminé au coronavirus).