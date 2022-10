Officiellement, il n’y a pas d’argent pour financer sa réintroduction, mais le «service» fait débat dans les médias.

La Belgique reparle du service militaire obligatoire

Faut-il réintroduire le service militaire obligatoire en Belgique où il a été supprimé en 1992? Si la question est revenue maintes fois dans l’actualité au cours de la dernière décennie, la guerre en Ukraine lui donne évidemment une tout autre pertinence.

C’est le chef des forces armées en personne qui, cette fois, formule un début de réponse. Michel Hofman estime qu’il pourrait y avoir «un besoin éventuel de devoir se défendre sur le territoire de l’Otan ou le territoire de l’Europe justifiant le besoin de rappeler des gens. Cela aurait du sens. Un service militaire obligatoire permet aussi de créer un lien entre l’armée et la nation et une adhésion autour de la défense». Ressusciter le service militaire, continue-t-il, «ne serait pas possible demain, mais dans les prochaines années, oui. Il faut des budgets, des équipements, des hommes pour former les conscrits».

L’argent est le nerf de la guerre, dit l’adage. Et c’est bien là que le bât blesse. Sauf à emprunter massivement, les caisses de l’Etat fédéral sont vides. Pour relancer le service militaire obligatoire, il faudrait reconstruire tout ce qui a été supprimé ou démantelé: les casernes, le matériel d’entraînement, certaines armes, etc.

Une génération de «mauviettes»

Il reste que le débat vit fortement dans la presse. Le quotidien flamand De Morgen juge que «ce ne sont pas des conscrits qui vont défendre nos infrastructures énergétiques» et qui combattront les cyberattaques ou les opérations de désinformations lancées par un Etat voyou. Pour Het Nieuwsblad, mieux vaudrait «avant d’appeler toute la jeunesse à servir sous les drapeaux, commencer par équiper efficacement l’armée et par y former des personnes motivées». Het Belang Van Limburg renvoie ceux qui prônent l’apprentissage de la discipline militaire à leurs contradictions. Après tout, écrit le quotidien, le sens des responsabilités et de la discipline s’apprend aussi dans le bénévolat.

Pour l'amiral Hofman, comparaison n'est pas raison: «La chute du mur de Berlin, la fin de la Guerre froide, l’évolution technologique qui rendait la formation plus compliquée et longue, la motivation au sein de la société, enfin les économies budgétaires ont joué aussi. Les nombreuses exemptions au service militaire, pistons et autres, ont aussi conduit à un sentiment d’injustice chez une partie des jeunes».

D’anciens militaires défendent le point de vue du «chod» (chef d'état-major des armées) en n’hésitant pas à dire que la fin de la conscription a fait naître une génération de «mauviettes». Sur les radios, ils se relaient pour vanter les mérites de la discipline inculquée par le sergent instructeur. D’autres, au contraire, disent qu’ils ont perdu un an de leur vie.

La Belgique se réarme en ce moment avec l’ambition de se mettre au niveau des attentes de l’Otan. Elle a également dégagé des budgets pour financer des armes à destination de l’Ukraine. Mais de service militaire obligatoire, il n’est officiellement pas question pour l’instant. «Il faudra peut-être y réfléchir mais il est de toute façon impossible de le réintroduire demain ou dans un futur proche», a insisté l’état-major de la Défense dans une déclaration à l’agence Belga. Pour la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS) «le service militaire n’est ni à l’ordre du jour aujourd’hui, ni sur la table».

Un service d’utilité collective (SUC) sur base volontaire pourrait en revanche voir le jour en 2023. L’idée est dans les placards depuis une vingtaine d’années.

