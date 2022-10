La Belgique remet ses malades au travail

Près d’un demi-million de salariés absents depuis plus d’un an vont être sondés afin d’envisager leur éventuel retour en entreprise.

Le travailleur belge est de plus en plus souvent malade : 5,6 jours en moyenne durant les 9 premiers mois de l'année, soit un jour complet de plus que les années précédentes. Il est en outre plus longtemps malade qu'avant le coronavirus, selon une étude du prestataire de services Acerta.

Cette enquête paraît à l'heure où le gouvernement De Croo tente de ramener au travail les malades de plus ou moins longue durée. Ils sont 470.000 salariés à être absents de l'entreprise depuis plus d'un an. Et presque autant dans un laps de temps qui va d'un mois à une année. L'augmentation est désormais plus importante chez les employés que chez les ouvriers, note encore Acerta.

Un énorme manque à gagner

En dix ans, ce nombre a doublé. Le coût en termes d'allocations financières, mais aussi le manque à gagner pour les employeurs et plus largement pour la société, est énorme. Les formes de la maladie sont connues : troubles musculaires et nerveux, dépressions et burn-outs capitalisent une grande part des absences pour maladie au long cours. Le covid jouerait également un rôle : de nombreux travailleurs auraient désormais le réflexe de rester chez eux dès qu'un virus les affecte, au motif de ne contaminer personne.

Sous la pression des partis de droite, le gouvernement De Croo a décidé de prendre en main cette problématique. Sa motivation est principalement comptable, puisque c'est la semaine passée à la faveur de l'accord budgétaire conclu entre les sept partis de la coalition Vivaldi qu'un nouveau mécanisme a été coulé dans le marbre. Il doit accompagner le malade de longue durée dans le retour au travail, même partiellement, quitte à trouver des formules adaptées.

Accompagner les malades longue durée

Tout commence par un questionnaire destiné à jauger la capacité du salarié malade à reprendre le travail. S'il refuse, il risquera de perdre 2,5 % de son indemnité. Des avertissements seront par ailleurs envoyés aux entreprises qui compteraient un nombre trop important de malades de longue durée en leurs rangs. Celles-ci pourront le cas échéant être sanctionnées via une cotisation patronale spécifique de 2,5 % sur base annuelle.

Les employeurs qui concluent avec un de leurs travailleurs une rupture de contrat pour force majeure médicale devront par ailleurs verser 1.800 euros à un fonds destiné à accompagner les malades de longue durée.

Pour le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke, il ne s'agit pas de punir: «On crée un droit à être réintégré dans la société. C'est un chantier de solidarité. On veut créer des opportunités pour les personnes qui sont malades de longue durée et qui peuvent être réintégrées de manière adaptée.» Le premier ministre Alexander De Croo y ajoute un objectif européen : «Cela fait partie de notre stratégie pour doper l'emploi et arriver à un taux de 80 %.»

Une précision : l'employeur recevra une prime de 1.000 euros s'il parvient à faire revenir son employé au travail, à temps plein ou partiel, dans sa fonction précédente ou à un autre poste.

Un gouvernement sous pression

Syndicats et travailleurs sociaux disent tout le mal d'une réforme qui pourrait faire oublier l'humain au profit du seul bilan comptable. Mais le gouvernement, lui, est mis sous pression par l'équation budgétaire. Le coût des crises successives (covid, énergies, guerre en Ukraine, etc.) se monte à 11,1 milliards d'euros rien qu'en 2022 selon les plans que la Belgique a remis à la Commission européenne.

Pour ne rien arranger, le chômage qui n'avait de cesse de diminuer depuis un an et demi devrait repartir à la hausse, selon certaines prévisions.

