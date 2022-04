Une loi va réglementer la qualité de l’air en intérieur pour réduire la contamination générée par les prochains variants.

La Belgique prépare la contre-offensive anti-covid

Max HELLEFF

Yves Van Laethem, l'infectiologue le plus populaire du pays, a le covid. Et il n'a pu de ce fait recevoir les réfugiés ukrainiens qu'il s'était engagé à accueillir chez lui. Ils sont trop âgés. Le danger est trop grand.



La pandémie est donc toujours bien là. Les derniers chiffres livrés par l’Institut de santé publique Sciensano montrent que si les contaminations sont en légère baisse, les admissions en hôpital continuent d'augmenter mais plus lentement (+4 %), alors qu'on dénombre 23 décès journaliers (+9%).

L'automne est attendu avec une certaine crainte. Selon le biostatisticien Geert Molenberghs, « le printemps et l'été pourraient se dérouler sans trop de mesures (sanitaires). Pour l'automne, cependant, cela dépendra de beaucoup de choses. Les conditions météorologiques changeantes et l'augmentation des contacts rendent cette période plus difficile. »

La fin des dernières mesures de restriction?

Un Comité de concertation est attendu après les vacances de Pâques. Chiffres en main, les autorités pourraient décider de mettre fin aux dernières mesures de restriction, immédiatement ou dans les semaines qui suivront. On pense par exemple au port du masque qui reste obligatoire dans les transports publics. Une nouvelle salve de vaccination devrait par ailleurs être lancée à l’automne auprès des personnes fragiles afin de faire face à l'arrivée potentielle de nouveaux variants, l'injection du « booster » n'ayant pas eu cet hiver le succès escompté.

C'est dans ce contexte que le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke prépare en coulisses la contre-offensive de l’hiver prochain. Selon Le Soir, le socialiste flamand est en passe de clarifier les normes de qualité de l'air qui permettront de réduire le risque d'inhaler les particules de virus expirées par d'autres personnes, et donc la contamination dans les endroits clos. Il vient de déposer un avant-projet de loi qui encadre l’octroi d’un label de bonne ventilation.

L'anticipation de Vandenbroucke saluée

«La loi ventilation de Vandenbroucke, écrit Le Soir, obligera tous les établissements publics à installer de manière permanente un détecteur CO2. Ils devront également réaliser une analyse des risques et mettre en place un plan d'action, qui va de la simple ouverture de la fenêtre à l'achat d’un purificateur d’air.»

La mesure peut paraître anecdotique, or il n'en est rien. La crise sanitaire a mis en lumière la piètre qualité de l'air respiré en intérieur et la difficulté qui en découle de combattre efficacement le virus. Depuis, les établissements horeca, les cinémas ou encore les écoles ont dû souvent investir beaucoup d'argent pour se mettre aux normes et accueillir de nouveau leur public.

Certains scientifiques saluent l'anticipation dont fait preuve Frank Vandenbroucke, un homme qui n'est pas du genre à renoncer à ses projets. Mais ils regrettent que rien ne soit prévu à ce stade pour aider financièrement ceux qui seront astreints à investir pour respecter la nouvelle loi. Le gouvernement De Croo évoque en réponse un incitant fiscal.

Le débat porte aussi sur l’échéance de la mise en application de la loi - 2025 paraît trop loin - et le régime des sanctions qui devra être prévu. Fidèle à lui-même, Frank Vandenbroucke préconise «un modèle plus contraignant». Il est clair que le ministre en a assez de courir derrière la pandémie. Il veut la prendre désormais de face et fourbit les armes de la Belgique dans une relative discrétion, à l'heure où il n'est plus question que de la guerre en Ukraine, de l'inflation et du prix des énergies.

