La Belgique opte pour une vaccination volontaire

Max HELLEFF Les autorités veulent rassurer les citoyens en ne leur imposant pas le ou les futurs vaccins.

De notre correspondant, Max Helleff (Bruxelles) - La perspective de disposer prochainement d’un vaccin préservant du coronavirus a initié en Belgique un débat portant sur son efficacité et son administration. Ce questionnement va crescendo depuis que la firme américaine Moderna a assuré que son vaccin contre le covid-19 est efficace à 94,5%.

Auparavant, les laboratoires Pfizer et BioNTech avaient annoncé l’arrivée imminente de leur vaccin, efficace quant à lui «à 90%». Depuis, la Commission européenne a fait part de la signature d’un contrat d’achat anticipé avec le laboratoire CureVac, lequel s’ajoute aux accords passés avec Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Janssen (Johnson&Johnson), et Sanofi-GSK.

Onze vaccins en dernière phase d'essai sur l'homme Pour faire face au covid-19, 48 candidats vaccins sont actuellement en essais cliniques. Mais seuls onze sont entrés dans la phase trois, la dernière avant l'homologation des autorités, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Les questions qui traversent la population sont en Belgique comme ailleurs nombreuses, parfois angoissées. Qui aura droit au vaccin – car il n’y en aura pas assez pour tout le monde au début? Va-t-on l’imposer alors que les données scientifiques sur d’éventuels effets secondaires manquent ? Un refus vaudra-t-il d’être mis au ban de son entreprise au motif qu’une résurgence de l’infection pourrait condamner celle-ci à un énième confinement? Etc.

Sans compter les inévitables théories du complot. L’une des plus entêtantes consiste à dire que le vaccin permettra surtout à l’Etat belge de «pucer» ses citoyens. Le virologue Emmanuel André a choisi de répondre à ce canard par l’humour : « Je viens de vérifier par moi-même : même la plus petite puce GPS ne peut pas passer à travers les aiguilles (…) À moins de vous faire vacciner avec quelque chose qui ressemble plus à une paille qu’à une aiguille, vous ne risquez pas d’être victime d’un sombre complot.»

Bettel ne poussera pas à la vaccination Obligatoire ou facultative la vaccination anti-covid? Le Premier ministre a répondu que, pour sa part, il entendait laisser le choix à chacun. Mais la question ne dépend pas que de lui.

Les autorités belges cherchent à créer la confiance pour apaiser les esprits. Elles esquissent une stratégie de vaccination en plusieurs points : le vaccin sera gratuit et 70% de la population le recevra sur une base volontaire ; les Belges seront vaccinés «en groupes autant que possible» ; le vaccin se présentera a priori sous forme de «flacons multidoses devant être administrés le même jour». Un plan de surveillance sera mis en place. Un groupe d’experts sera en charge de la «rationalisation et de la coordination de la communication scientifique et publique». Il devra également organiser un «débat sociétal» qui permettra, sur la base d’avis scientifiques, d’identifier les groupes prioritaires dans le processus de vaccination.

Sur ce dernier point, rien n’est encore décidé. Une étude menée par la KULeuven sur base de 2000 répondants âgés de 18 à 80 ans conclut que «que l’âge n’est pas nécessairement un critère de priorité : s’il n’y a pas assez de vaccins pour tout le monde, il devrait être distribué prioritairement, ou bien aux supercontaminateurs, ou bien aux malades chroniques quel que soit leur âge et, de toute façon, aux professions jugées essentielles pour venir à bout de cette pandémie».

L'arrivée du vaccin anticovid au Luxembourg attendra Rien avant le premier trimestre 2021. Tel est le nouveau délai annoncé par la ministre de la Santé concernant la livraison des 420.000 doses vaccinales promises par l'Europe pour lutter contre la propagation du covid-19.

En attendant d’y voir plus clair, les scientifiques se succèdent sur les plateaux de télévision pour dire tout le bien qu’ils pensent de l’arrivée de ces vaccins, véritables bouées de sauvetage à les entendre pour les hôpitaux saturés. Ils voient aussi d’un bon œil la décision de remettre en place dès le lundi 23 novembre une stratégie de dépistage élargie à ceux qui ont été en contact rapproché avec un cas positif ou qui reviennent d’une zone à risque. Depuis plusieurs semaines, ces tests étaient réservés aux seules personnes symptomatiques, en raison de la saturation des centres de tris et des laboratoires d’analyse. Les données portant sur le niveau de contamination étaient fatalement faussées.

