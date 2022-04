Le retour de mesures sanitaires plus sévères n'est finalement pas acté en raison d'une situation épidémiologique qui va en s'améliorant.

La Belgique opte pour le statu quo

Max HELLEFF Le retour de mesures sanitaires plus sévères n'est finalement pas acté en raison d'une situation épidémiologique qui va en s'améliorant.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - On s'y perd un peu. Par deux fois, le Comité de concertation qui était censé en finir avec les mesures de restrictions liées au contexte pandémique a été reporté. La réunion des différents niveaux de pouvoir impliqués prévue ce vendredi a finalement été annulée. Et pourtant, il y a quelques jours encore, il était question de revenir vers des mesures plus sévères afin d'endiguer autant que possible le retour en force du coronavirus.

L'institut de Santé publique Sciensano rapporte vendredi que le nombre de nouveaux cas de contamination au covid-19 a continué de diminuer (-30%) au cours de la dernière période de référence. Mais il faut aussi tenir compte de la diminution du nombre de tests (-30%), un tiers étant tout de même positifs. Actuellement, 2.950 personnes testées positives au Covid-19 se trouvent à l'hôpital, dont 154 en soins intensifs (-16%).

Il y a une semaine, le même Institut de santé publique était moins optimiste. Il recensait alors plus de 220 entrées quotidiennes à l'hôpital et dénombrait 183 patients en soins intensifs. Ces chiffres auraient pu conduire à relever le niveau d'alerte en «code orange», obligeant les autorités à réactiver des mesures anti-covid. Ou alors, celles-ci auraient pu être au contraire abandonnées, un retour complet à la normal exigeant une certaine prise de risques. Or il n'en est rien.

Rien à décider

Pourquoi? Les médias belges ont répercuté les explications de plusieurs sources gouvernementales. L'un d'elles, citée par Le Soir, affirme que «la situation sanitaire n'est pas dramatique, mais le nombre d'hospitalisations ne permet pas encore de lever toutes les mesures. L'abandon du code jaune, actuellement en vigueur, aurait signifié purement et simplement la fin de toutes les restrictions et nous ne pouvons pas encore nous le permettre». Une autre source ajoute: «Nous avons surtout voulu éviter de nous réunir pour constater finalement que nous ne pouvions encore rien décider». Inutile d'embrouiller la population et de créer un nouveau point de friction au sein des gouvernements…

Pas de changement donc. La mesure anticovid la plus visible reste actuellement l'obligation du port du masque dans les transports en commun. Elle est loin d'être unanimement respectée si l'on juge du nombre de visages découverts dans les trams bruxellois.

Le nombre de cas de covid rapportés ces dernières semaines a toutefois conduit certains commerçants à exiger de nouveau le port du masque au sein de leurs locaux.

Depuis le début de l'épidémie en mars 2020, la Belgique a comptabilisé près de 4 millions de cas confirmés. Sur les deux dernières semaines, 90,7 % des contaminations étaient liées au sous-variant omicron BA.2.

Sophie Wilmès positive

L'accalmie constatée depuis une semaine permet à la presse de revenir sur la gestion logistique de la pandémie. L'Echo rapporte ainsi que le gouvernement De Croo vient de détruire 98,5 millions d'euros de masques, matériel de test et médicaments. Ils étaient périmés ou de mauvaise qualité. Il y a deux ans, l'absence de stocks suffisants avait placé la Belgique dans une situation plus que précaire face au covid.

C'est aussi une maladie qui éloigne aujourd'hui la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès de son poste. La libérale francophone a choisi de se mettre entre parenthèses pour rester auprès de son mari atteint d'un cancer du cerveau. Une première dans l'histoire de la Belgique. Le Premier ministre Alexander De Croo reprendra le portefeuille des Affaires étrangères durant son absence.

