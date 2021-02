L’appel de l’OMS n’y change rien : le vaccin du groupe anglo-suédois ne sera pas administré aux Belges de plus de 56 ans jusqu'à nouvel ordre.

La Belgique méfiante à l’égard d’AstraZeneca

De notre correspondant, Max Helleff (Bruxelles) - Quelque 443.000 doses du vaccin Astrazeneca seront livrées d'ici la fin du mois à la Belgique. Et pourtant, les autorités sanitaires refusent de se réjouir pleinement. «Les données scientifiques disponibles sont actuellement insuffisantes pour évaluer l’efficacité du vaccin Astrazeneca pour les personnes de plus de 56 ans. Il sera réservé aux personnes âgées de 18 à 55 ans», répète Sabine Stordeur, project manager de la task force vaccination.

Les données disponibles pour les 18-55 ans montrent en effet que le vaccin d’Astrazeneca offre une protection de plus de 70% à partir du 15e jour après la seconde dose, particulièrement si celle-ci est administrée de 8 à 12 semaines après la première injection. Les mêmes études cliniques précisent que le vaccin offre une protection encore plus élevée si l’on attend 12 semaines.

En revanche, les données manquent sur la catégorie des plus de 56 ans. Cette lacune a poussé le gouvernement belge à revoir récemment son calendrier de vaccination en tenant compte des doses subitement disponibles puisque les aînés n’y auront pas accès, en tout cas dans l’immédiat. Tour à tour seront ainsi vaccinés le personnel soignant, les résidents et les membres du personnel des autres instituts de soins collectifs (revalidation, psychiatrie…), les groupes de personnes à risque présentant des comorbidités et les unités d’intervention de la police.

A noter que les patients affectés de troubles immunitaires ou traités avec des immunosuppresseurs recevront le vaccin Pfizer ou Moderna. Ces deux vaccins pourraient être administrés également aux personnes âgées vivant à domicile.

La Belgique tient donc bon sur ses positions, en dépit de l’appel lancé lundi par l’OMS qui demande de se garder de tout excès de pessimisme à l’égard du vaccin d’Astrazenaca, lequel a reçu le feu vert de l’Union européenne. Pour les scientifiques qui entourent le gouvernement De Croo, il y a lieu de prendre des précautions. L’Afrique du Sud n’évoque-t-elle pas elle aussi une utilisation limitée de ce vaccin dans la lutte contre le variant sud-africain ?

Dans Le Soir, les experts Muriel Moser et Jean-Michel Dogné précisent la position belge, non sans laisser planer un certain doute : «Le variant sud-africain présente une combinaison de mutations dans la fameuse protéine S qui entraîne une diminution d’efficacité de certains vaccins. Une étude a montré que le vaccin Astrazeneca pouvait être nettement moins efficace mais elle a surtout été réalisée chez les jeunes. Il se peut toujours qu’il soit efficace contre les hospitalisations.»

Les chiffres belges incitent eux aussi à la prudence, même si les scientifiques les examinent avec un certain flegme. D’un côté, les contaminations sont en baisse et «seulement» 308 cas covid sont aujourd’hui en soins intensifs – ce qui équivaut au niveau d’octobre dernier, avant la seconde flambée pandémique. Mais les hospitalisations remontent légèrement.

Ces données combinées au grand froid contraignent les autorités à prendre certaines précautions. Mardi, la ministre francophone de l’Education Caroline Désir a décidé de prolonger jusqu’au 26 février prochain au moins le code rouge appliqué à tout l’enseignement obligatoire. Au retour des vacances de Carnaval, les élèves de maternelle, de primaire et de secondaire reprendront donc les cours selon les modalités actuelles. Soit 100 % de présentiel pour tous, à l’exception des 14-18 ans qui alterneront présence en classe et les cours à distance. Un retour à la normale est espéré pour Pâques.

