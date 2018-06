Le royaume va probablement manquer l’objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour 2020.

La Belgique, mauvaise élève climatique

Par Max Helleff (Bruxelles)

La Belgique figure à la 16e place (sur 28) d’un classement réalisé par Climate Action Network Europe, une ONG représentant 1.700 organisations actives dans l’environnement à travers l’Europe. Dans un récent rapport, cette association a voulu démontrer qu’il y a loin de l’intention aux actes: aucun pays de l’Union n’est à ce jour parvenu à prendre des mesures susceptibles d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris signé en 2015. Pour rappel, celui-ci vise à limiter la hausse de la température terrestre à 1,5°.

Même s’ils peuvent «mieux faire», les bons élèves sont respectivement la Suède, le Portugal, la France, les Pays-Bas et le Luxembourg. Quant à la Belgique, elle fait pâle figure dans ce classement, tout comme l’Allemagne, le Danemark et le Royaume-Uni. Pour Climate Action, ces pays «ne sont plus l’avant-garde de la lutte contre le changement climatique (…) Ils sont restés silencieux ou vagues sur la nécessité d'accélérer la transition zéro carbone dans l’Union».

Pourquoi? La question est posée. Il fut un temps, rappelle l’ONG, où la Belgique assurait «la promotion du développement de la stratégie climatique à long terme de l’Union européenne en lien avec l’Accord de Paris». Aujourd’hui, elle serait plutôt aux abonnés absents. Résultat: «la Belgique va probablement manquer l’objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour 2020». Depuis 2014, note l’ONG, ses émissions ont d’ailleurs augmenté dans les secteurs du transport et du bâtiment. Quant à la nécessité de réviser les objectifs climatiques pour 2030, le royaume freinerait des quatre fers.

En mars dernier, la ministre fédérale de l’Energie Marie-Christine Marghem (MR, parti libéral francophone) a reconnu que la Belgique prônait le statu quo alors que le Parlement européen demandait de porter de 27 à 35 % en 2030 l’objectif européen relatif à la part d’énergie renouvelable. Les Régions et le fédéral s’étaient tous prononcés pour cet objectif minimaliste.

Dans l’opposition, certains, comme la députée Ecolo Muriel Gerkens, y ont vu «une nouvelle manœuvre pour ralentir le développement du renouvelable et ainsi rendre difficile, voire impossible, la sortie du nucléaire en 2025».



Cette relation de cause à effet est bien sûr à démontrer. Mais il est de notoriété publique que si 2025 reste officiellement la date de la fermeture des centrales nucléaires belges, une frange du gouvernement Michel continue d’estimer cet objectif irréaliste. La N-VA de Bart De Wever entend bien protéger son électorat de la hausse du prix de l’électricité qui irait de pair avec le recours au renouvelable. De moins, c’est ce qu’elle affirme.

Le «mal» belge

Mais là ne s’arrête pas le «mal» belge. Ici comme en d’autres matières (santé, sécurité routière,…) la Belgique est victime de son architecture institutionnelle complexe. Avec quatre gouvernements responsables de la politique climatique, elle peine à dégager une stratégie cohérente pour réduire ses émissions. L’ONG Climate Action lui conseille donc «d’améliorer son implication en matière d’énergies renouvelables. Elle devrait convenir d’un plan d’action énergétique cohérent et mettre en œuvre l'élimination du nucléaire convenue en 2003».

Les bonnes initiatives ne manquent pourtant pas. En septembre 2017 ainsi, le parlement wallon a demandé une décarbonation quasi complète de la Wallonie en 2050. Et 100 % de renouvelables. Mais d’ici 2050, beaucoup d’eau (polluée) risque de couler encore sous les ponts…