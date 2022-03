L'addition s'annonce salée pour les caisses publiques en raison de la hausse du coût des énergies et de la guerre russo-ukrainienne.

Conclave budgétaire

La Belgique fait ses comptes

Max HELLEFF L'addition s'annonce salée pour les caisses publiques en raison de la hausse du coût des énergies et de la guerre russo-ukrainienne.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - La Belgique fait ses comptes à l'occasion d'un conclave budgétaire alors que grandit l'incertitude engendrée par la guerre russo-ukrainienne.



Quelques chiffres: le déficit budgétaire des pouvoirs publics, tous niveaux confondus, atteint les 4,2% du PIB (- 24,2 milliards d'euros). C'est un 1,1 milliard d'euros de mieux que ce que prévoyait l'élaboration du budget en octobre dernier, mais cela reste globalement le double de ce qui était acté sous les anciens gouvernements Michel et Wilmès.

Quoi qu'il en soit, sur le papier, la Belgique semble avoir plutôt bien géré les conséquences économiques et financières de la crise sanitaire, déjouant les scénarios catastrophistes imaginés dès 2020. Ces derniers mois, la croissance est repartie à la hausse, dopée peu ou prou par l'épargne qu'une partie des Belges confinés n'avaient pas eu l'occasion de dépenser.

1,5 milliard en plus pour les finances publiques

Mais aujourd'hui, les espérances doivent être revues à la baisse. En 2022, selon les prévisions, la croissance sera de 2,5% au lieu de 3% en raison de la guerre qui devrait freiner la consommation de certains biens, ainsi que de l'inflation. Si cette dernière allait crescendo dès avant le conflit, elle est désormais aggravée par la hausse des prix de l'énergie et des matières premières.

Pour les finances publiques, l'addition devrait s'alourdir d'1,5 milliard d'euros supplémentaires par rapport aux prévisions de départ. La suite dépendra sans surprise de la situation internationale et de ses conséquences.

Pour la secrétaire d'Etat au Budget Eva De Bleeker, «le gouvernement va tâcher d'intégrer au maximum les effets de la guerre en Ukraine dans le contrôle budgétaire». Sur les ondes de la chaîne publique flamande VRT, la libérale a estimé que la crise ukrainienne pourrait peser davantage que le covid. «C'est un scénario qui est loin d'être exclu…»

Des aides pour les ménages et les entreprises

La géopolitique ne peut toutefois servir d'excuses. «Il faut avoir le courage de séparer les dépenses nécessaires liées à la crise du problème structurel de nos finances publiques. Pour éliminer ce déficit, il est nécessaire que nous continuions à travailler sur des réformes», avance Eva De Bleeker.

Ces derniers jours, le gouvernement De Croo a pourtant dû délier de nouveau les cordons de la bourse. 1,13 milliard d'euros ont été débloqués pour aider les ménages et les entreprises à faire face à la hausse des prix des énergies. Jeudi dernier, en marge du sommet de l'Otan, le Premier ministre Alexander De Croo a annoncé qu'un montant d'un milliard d'euros supplémentaires serait alloué à la Défense au cours de cette législature. L'objectif est d'amener la Belgique à consacrer 1,54% de son PIB aux dépenses militaires – loin encore des 2% voulus par l'Alliance atlantique.

Le gouvernement De Croo espère que la Commission acceptera que ces dépenses inattendues soient laissées en marge des obligations européennes, comme ce fut le cas pour celles liées au covid. Le budget belge recevrait ainsi la bénédiction attendue.

Reste que les Belges doivent s'attendre à se serrer la ceinture. Sur base de l'analyse des prix de 3.000 produits vendus en grande surface, l'association de consommateurs Test-Achats estime à 4,3% l'inflation du panier de courses. Le diesel est à plus de deux euros le litre à la pompe; le litre de mazout de chauffage est à 1,4 euro (contre 0,8 euro à la Noël). Du côté des communes, les CPAS (l'aide sociale) devraient voir leur fardeau s'alourdir en raison du coup de pouce financier dont ont besoin les plus fragiles, mais que réclament aussi désormais ces travailleurs qui ne s'en sortent plus en dépit de revenus réguliers.

