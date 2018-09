Charles Michel demande des comptes à la N-VA sur la gestion de la transmigration qui trouble la Flandre et Bruxelles.

International 3 min.

La Belgique et les migrants: les esprits s'échauffent

Charles Michel demande des comptes à la N-VA sur la gestion de la transmigration qui trouble la Flandre et Bruxelles.

Par Max Helleff

S’il s’agit d’une bévue, elle est de taille. Trente-deux personnes en situation illégale et ayant un passé criminel ont été relâchées dans la nature la semaine dernière par les autorités belges. Elles faisaient partie d’un groupe plus important de quelque deux cents illégaux sortis des centres fermés où ils étaient jusque-là privés de liberté.



La raison de cette libération collective est à trouver dans la guerre à la transmigration que mène le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Theo Francken (N-VA). Celui-ci veut en finir avec le trafic qui incite les migrants à gagner l’Angleterre en passant par le territoire belge. La semaine dernière, des dizaines de clandestins avaient été arrêtés au terme de violences survenues sur des parkings autoroutiers de Flandre. Comme il fallait leur trouver de la place en centres fermés avant de les expulser, d’autres illégaux ont été libérés. Or certains se sont rendus coupables de délits et de crimes.

Cet imbroglio traduit l’incapacité du nationaliste flamand Theo Francken à arriver à ses fins. Pour sauver la face, le Premier ministre Charles Michel l’a chargé mardi de fournir lors du prochain conseil des ministres des propositions concrètes dans le dossier des migrants en transit. «La priorité absolue doit être de rapatrier les délinquants en séjour irrégulier», a expliqué le libéral francophone.

Le chef du gouvernement a également demandé à Theo Francken de trouver une solution à la situation que vit depuis deux ans le Parc Maximilien (nord de Bruxelles), où se retrouvent chaque jour des centaines migrants en situation illégale. Lundi, un SDF belge d’origine égyptienne a été abattu à quelques pas de là par la police au terme d’une rixe qui traduit à son tour la tension grandissante.

Un enjeu central

L’immigration se profile sans surprise comme le thème central de la législature qui s’achève. Des législatives auront effectivement lieu le 26 mai prochain. Chacun des partenaires de la coalition au pouvoir prend ainsi position sur un dossier qui n’a jamais quitté la une des journaux depuis quatre ans. Les esprits s’échauffent. La N-VA en prend pour son grade. La semaine dernière, Theo Francken cherchait à rassurer la Flandre en promettant de la débarrasser des clandestins qui errent sur ses aires d’autoroute. Mardi, Charles Michel a tenu à faire preuve de virilité dans ce dossier, alors qu’il s’est régulièrement montré accommodant avec son allié gouvernemental, le parti anti-immigration de Bart De Wever. Pour lui, le respect de l’Etat de droit doit demeurer le «point cardinal». Quant aux transmigrants, ils doivent introduire une demande d’asile en bonne et due forme.

Dans cette affaire, Bruxelles semble vouée à jouer les «cocues de service». La ville est aujourd’hui devenue la base arrière de migrants illégaux essentiellement somaliens, éthiopiens etérythréens, qui tentent jour après jour de passer en Angleterre. Le parc Maximilien où ils se retrouvent est une cocotte-minute qui ne demande qu’à exploser. Le bourgmestre socialiste de la ville Philippe Close tente d’y apaiser les tensions.

D’aucuns soupçonnent la N-VA de chercher à pourrir la situation afin de se présenter comme la gardienne de la loi et de l’ordre à quelques semaines des élections communales du 14 octobre. Pratiquement inexistante jusqu’ici à Bruxelles, son objectif serait de capitaliser sur l’image de «foutoir» qu’elle prête volontiers à la capitale pour tenter d’y prendre une part – même infime – de pouvoir.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.