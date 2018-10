La «vague verte» et la poussée des communistes lors des élections communales et provinciales en Belgique annoncent des législatives particulièrement disputées.

La Belgique en quête de changement

Par Max Helleff,

On attendait un diagnostic des favoris. Pourtant, ce sont les outsiders qui faisaient hier matin la une des journaux. Le score des communistes du Parti du travail de Belgique (PTB) et la poussée des Ecolos ont marqué tour à tour les élections communales et provinciales belges de ce dimanche 14 octobre.



L’homme fort de la situation reste toutefois Bart De Wever. On disait son étoile pâlissante. Au contraire, le bourgmestre d’Anvers et président du parti nationaliste flamand N-VA a montré qu’il bénéficiait toujours d'un appui populaire certain (35,3 % des voix). De Wever reste ainsi le faiseur de rois de la ville portuaire, de Flandre et donc du fédéral. Ce score est toutefois tout personnel, car la N-VA a pour sa part perdu du terrain un peu partout au nord du pays. Une alliance avec l'extrême droite du Vlaams Belang est même envisagée à Ninove.

Côté francophone, il est désormais clair que les socialistes seront les principaux challengers de la droite lors des élections législatives du 26 mai prochain. Bien qu’affaiblis, ils ont résisté à la vague de rejet qui avait suivi les scandales. Le PS est toujours le premier parti de Wallonie. C’est ainsi que Paul Magnette, le «héros» du Ceta, reste bourgmestre de Charleroi. C’est ainsi que le PS garde la majorité absolue à Mons, la ville de l’ancien premier ministre Elio Di Rupo qui sera probablement le chef d'orchestre de la campagne socialiste pour les législatives. Le PS sera toujours aux commandes de Liège, La Louvière ou Tournai. A Bruxelles où le scandale du Samusocial a tué la carrière politique de l’ancien bourgmestre PS Yvan Mayeur, il garde la main alors que les libéraux font naufrage.

Mais la véritable surprise est venue des Ecolos et des communistes. Annoncée par les sondages depuis deux ans, la «vague verte» s’étend désormais aux villes moyennes de Wallonie et à Bruxelles. Les raisons de cette victoire restent souvent floues pour les analystes. Les Ecolos passent volontiers pour des donneurs de leçons doctrinaux, plus attachés aux principes qu'aux réalités locales. Leurs passages dans les différents gouvernements se sont souvent révélés chaotiques. Mais les récents «événements» climatiques (sécheresse, tsunami, etc.) pourraient avoir créé une conscience propice. De nombreux jeunes votaient par ailleurs pour la première fois. Il est vraisemblable qu'ils aient voulu tourner le dos aux partis traditionnels au profit de l'écologie politique.

Quoi qu’il en soit, les Verts devraient désormais diriger ou codiriger une dizaine de communes wallonnes et bruxelloises, accentuant un ancrage local jusque-là limité. A l'exception de Bruxelles, les grandes villes francophones – davantage en proie aux problèmes sociaux – leur sont en revanche moins favorables.

Quant aux communistes, ils se voient désormais confrontés à la perspective d’exercer le pouvoir, fût-il au niveau local. Rivé à l’opposition, le PTB s’est perdu en atermoiements ces dernières années chaque fois qu’il lui a été demandé s’il était prêt à prendre ses responsabilités. La question s’est faite d’autant pressante dimanche au moment où il est devenu le deuxième parti politique de Charleroi, derrière le PS de Paul Magnette. Il est troisième à Liège. A Molenbeek, Catherine Moureaux, la fille de l’ancien bourgmestre socialiste Philippe Moureaux, lui a tendu carrément les bras.

Mauvais augure pour le MR

A ce petit jeu, il y a fatalement un perdant: le Mouvement réformateur du Premier ministre Charles Michel recule la plupart du temps, ce qui est de mauvais augure pour lui à sept mois des législatives. Les bourgmestres MR bruxellois sont à la peine, notamment face aux Ecolos. La N-VA de Bart De Wever, alliée de Charles Michel au fédéral, a de surcroît raté complètement sa percée dans la capitale.

Reste encore à savoir quel sort attend les humanistes du CDH (ex-Parti social-chrétien). Bien qu’en recul, ils restent la première force politique en Luxembourg belge et marquent des points ici et là à Bruxelles et en Wallonie. Quant à leur président Benoît Lutgen, il vient de s’offrir un sursis jusqu’aux prochaines législatives en battant à plate couture son frère Jean-Pierre à Bastogne.

Enfin, le parti Défi (libéral-social) d’Olivier Maingain plafonne à Bruxelles et déçoit globalement en Wallonie. L'extrême droite ne perce pas au sud du pays.

