La Belgique en proie aux lacunes du dépistage

L'’état sanitaire du pays laisse dubitatif. A défaut d'un testing performant et élargi, il paraît impossible de se faire une idée exacte de la situation.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Depuis une semaine, Anvers est au cœur du rebond de la pandémie. La moitié des nouvelles contaminations y a été enregistrée. La ville a donc souhaité intervenir dans les plus brefs délais. Elle a ouvert ce lundi son propre «village test» où jusqu'à 4.000 personnes asymptomatiques peuvent être dépistées quotidiennement. L'objectif est d'alléger la charge des centres de test réguliers, des médecins généralistes et des laboratoires.



Le bourgmestre Bart De Wever entend ainsi montrer l'exemple à la Belgique officielle rétive à l'organisation d'un dépistage à l'échelle nationale. Auparavant, le nationaliste flamand avait fait pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il reconfine tout le pays, afin de l'aider à mieux faire admettre auprès de ses administrés des mesures sanitaires drastiques – dont le couvre-feu.

A Anvers, l’épidémie est repartie de plus belle dans des quartiers paupérisés et dans certaines communautés issues des anciennes immigrations. Nombreuses sont également les personnes infectées à avoir été détectées lors de tests préalables au retour «au pays» - le plus souvent au Maroc.

Le même constat vient d’être dressé à Bruxelles par le directeur médical de la clinique Saint-Jean, Kenneth Coenye. De 0,8% à la fin juin, le taux d'infection serait monté à 6,8 % dans son hôpital. Le médecin s'en inquiète, soulignant que «cela concerne des gens asymptomatiques qui ne se feraient pas tester autrement» que lors d'un départ en vacances. D'autres centres de dépistages de la capitale présenteraient des taux positifs similaires dans des zones considérées «à risques». Des quartiers densément habités où des familles paupérisées vivent dans la promiscuité.

«Aucune volonté politique pour élargir le testing»

En début de semaine dernière, une sortie de Bart De Wever, laissant entendre que d'autres grandes villes qu'Anvers étaient elles aussi sujettes au rebond de la pandémie, avait donné lieu à une passe d'armes avec le monde politique francophone. En réalité, si les chiffres démontrent bien une hausse des contaminations dans la capitale, celles-ci y plafonneraient à 3% de cas positifs. Quatre à cinq fois plus d'infections auraient été détectées à Anvers, laissant Bruxelles, Verviers, Liège ou Charleroi loin derrière la métropole flamande.

Toutefois, des statistiques affinées manquent pour se faire une idée précise de la situation à l'échelle du pays. L'épidémiologiste Yves Coppieters (ULB) le répète dans toutes les langues: seuls un testing massif et la quarantaine permettront d’en finir avec le virus. «Il n'y a aucune volonté politique de mettre en place les ressources pour élargir le testing dans les collectivités et les zones à risques, déclare-t-il dans les colonnes du Soir. Même le groupe d'experts du gouvernement n'en est pas convaincu. Pourtant, si on ne pratique pas de tests massifs, on va perdre le fil des transmissions. Au lieu d'être cantonnée à des clusters, la pandémie va se généraliser». L'épidémiologiste prévient: «En septembre, on risque de se retrouver dans la même situation qu'en mars dernier».

Des capacités de dépistage désactivées

La gestion de la pandémie a mis au jour les errements et les maladresses de la classe politique en matière de Santé publique. Cette saga ne serait pas terminée à juger des incertitudes qui portent sur les réelles capacités de la Belgique à pratiquer un dépistage à grande échelle.

Le ministre en charge du dossier, le libéral flamand Philippe De Backer, estime avoir «la capacité opérationnelle de réaliser 30.000 tests» par jour. Dans la réalité, la moitié seulement de cette capacité serait utilisée, même si elle est en augmentation. Plusieurs raisons expliqueraient ce blocage: problème d'accessibilité, communication difficile entre les nombreux niveaux de décision, critères imposés par les experts du RAG (Risk management group) qui épaulent le gouvernement (le test doit notamment être prescrit par un médecin généraliste)...

Une erreur stratégique majeure a de surcroît été commise: une importante partie des capacités de dépistage ont été désactivées en juin dernier lorsque la pandémie a paru s'éteindre. Il faut désormais les réactiver, en espérant être prêt en septembre, moment où la pandémie pourrait échapper à tout contrôle. Une nouvelle plateforme nationale composée de laboratoires universitaires devrait alors être mise en place pour doper le dépistage.

Lundi, la moyenne des contaminations était de 490 par jour. La Wallonie a rejoint la Flandre en zone orange sur la carte européenne des infections.

