La Belgique élargit (un peu) son déconfinement

La date du 1er juillet marquera plusieurs changements dans le quotidien belge. A commencer par la reprise des événements publics, la réouverture des piscines ou la possibilité de croiser plus de monde pour chaque particulier.

Ce mercredi matin, le Conseil national de sécurité (CNS) s'est réuni en Belgique. Et signe que l'épidémie perd en intensité, les membres de ce comité (docteurs, politiques) réunis autour de la Première ministre Sophie Wilmès ont notamment validé la réouverture des théâtres, des cinémas, des casinos et des salles de jeux à compter du 1er juillet.

Même date pour la reprise des activités dans les centres de bien-être et les piscines du royaume. Et ce n'est pas tout, le CNS ayant également donné son aval à l'élargissement du nombre de convives pouvant se réunir pour des réceptions (type mariages) ou dans des salles des fêtes. A compter de mercredi prochain, le chiffre des invités passe à 50.

D'ailleurs, d'ici une semaine, les Belges vont également pouvoir élargir leur "bulle sociale". Autrement dit le cercle de relations qu'il était permis de fréquenter chaque semaine. De dix personnes maximum admises par foyer, l'on passera à 15.

Même volonté d'élargissement pour les événements ponctuels organisés dans l’espace public. Les voilà permis mais avec une limite de capacité fixée à 200 personnes en intérieur et 400 personnes en extérieur. Si la situation sanitaire le permet, cette limite devrait d'ailleurs être étendue à 800 personnes dès le mois d'août.

«Le nombre maximum de participants en extérieur vaudra également pour les manifestations. Celles-ci doivent toujours faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès des autorités locales. En tout état de cause, elles devront toujours être statiques et se dérouler dans un lieu où les distances de sécurité peuvent être respectées», a précisé Sophie Wilmès à l'issue de la réunion..

Drôle de fête nationale

N'en déplaise aux amateurs de parade militaire, mais il y a peu de chance que les soldats de l'armée belge défilent dans les rues, le 21 juillet. Pour la fête nationale, le gouvernement envisage plutôt un hommage aux victimes du covid-19 et aux diverses professions qui ont été en première ligne dans cette crise.

A Bruxelles comme ailleurs, différentes prestations artistiques seront tout de même organisées dans des lieux symboliques et «mettront notre pays et ses artistes en lumière» , a indiqué Sophie Wilmès. Le tout étant diffusé en direct à la télévision, histoire d'éviter les grands rassemblements.