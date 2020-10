Face à la reprise de l'épidémie de covid-19, le gouvernement belge a annoncé mardi de nouvelles restrictions sur la vie sociale et les rassemblements à compter de vendredi.

La Belgique durcit à nouveau le ton

Anne-Sophie de Nanteuil Face à la reprise de l'épidémie de covid-19, le gouvernement belge a annoncé mardi de nouvelles restrictions sur la vie sociale et les rassemblements à compter de vendredi.

Alors que les chiffres de l’épidémie de covid-19 repartent à la hausse, la Belgique serre à nouveau la vis. Le Comité de concertation, qui réunit l’Etat fédéral, les régions et les communautés, a annoncé mardi une série de nouvelles mesures.

Si certaines d'entre elles étaient déjà effectives dans la capitale, elles seront donc désormais étendues à l'ensemble du pays. Ainsi, tous les bars et cafés du pays devront fermer à 23 heures, dès vendredi et pour une durée de un mois. En revanche, rien ne change pour les horaires des restaurants, a précisé le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke lors d'une conférence de presse.

Eviter un reconfinement

Les autorités belges ont par ailleurs annoncé restreindre la «bulle des contacts». Concrètement, cela signifie que chaque individu ne sera autorisé à voir, sans masque, qu'«un maximum de trois personnes» (hors membres du foyer) contre cinq personnes actuellement.

Une limitation du nombre de convives valable également autour de la même table, en extérieur comme en intérieur. A compter de vendredi, ce sera quatre maximum (hors membres du foyer) que ce soit au restaurant, à la maison ou pour tout rassemblement festif. Chaque foyer ne pourra par ailleurs accueillir qu'un maximum de quatre invités.

La situation du coronavirus dans notre pays est grave et préoccupante. La propagation du virus s'accélère. Nous devons la stopper.



Pour cette raison, nous devons limiter nos contacts.



Faites-le par civisme mais surtout par souci des plus vulnérables d'entre nous. pic.twitter.com/sz7PsdyTnK — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) October 6, 2020

«La situation dans notre pays est préoccupante», a justifié le Premier ministre, Alexander De Croo avant d'ajouter : «Ce qu'on demande n'est pas facile mais c'est vraiment nécessaire pour éviter ce qu'on a connu en mars et avril». La Belgique, pays de 11,5 millions d'habitants, recensait mardi 132.203 cas de coronavirus et 10.078 décès depuis le début de la pandémie. Depuis le 20 septembre, plus de 30.000 nouveaux tests positifs ont été recensés.



La situation n'est guère mieux dans les hôpitaux. Plus de 500 nouvelles hospitalisations ont été comptabilisées lors de la première semaine d'octobre, et la moyenne quotidienne des décès est repassée au-dessus de 10 (contre trois début septembre).

Le gouvernement a par ailleurs annoncé la nomination d'un «commissaire covid-19» qui sera chargé d'améliorer la communication sur la pandémie entre les multiples entités fédérées du pays. Le poste revient au haut fonctionnaire flamand Pedro Facon, qui était depuis 2017 le numéro un de la direction Soins de santé au ministère de la Santé.

