Une commission parlementaire pose notamment la question des « excuses » de la métropole à ses ex-colonies

Relation avec le Congo

La Belgique dissèque son passé colonial

Max HELLEFF Une commission parlementaire pose notamment la question des « excuses » de la métropole à ses ex-colonies

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles)

Il est des fautes que l'on aimerait expier, mais jusqu'à quel point ? Ce sentiment aura dominé les travaux que la Chambre des représentants a consacrés au cours des dernières années au passé colonial de la Belgique.

En 2020, une commission parlementaire a été mise en place pour répondre notamment aux revendications du mouvement Black Lives Matter et à des faits inquiétants de racisme. 300 auditions ont été menées afin d'examiner le passé colonial de la Belgique au Congo, au Rwanda et au Burundi. Des experts et des partis politiques ont contribué aux travaux. Aujourd'hui, le temps des recommandations est venu.

Des excuses réclamées

L'un d'elles voudrait que «la Chambre condamne le régime colonial en tant que système fondé sur l'exploitation et la domination, qui reposait sur un rapport d'inégalité injustifiable caractérisé par le paternalisme, la discrimination et le racisme et qui a donné lieu à des humiliations». Une autre souhaite que la même Chambre «présente ses excuses aux peuples congolais, rwandais et burundais pour la domination et l'exploitation coloniales, les violences et les atrocités…».

Mais il n'est pas question pour autant que l'Etat belge y aille de sa poche. Cette reconnaissance, est-il stipulé, «n'implique aucune responsabilité juridique et ne peut donc donner lieu à une réparation financière».

L'autre pan des recommandations concerne la gestion de l'héritage colonial. Ces dernières années ont été marquées par de nombreux actes de déboulonnage et de taggage de statues de Léopold II, le second roi des Belges qui fit du Congo sa propriété personnelle avant de le donner au pays. Ici, les recommandations prônent plutôt le cas par cas et une approche pédagogique des monuments visés.

Ce dossier est particulièrement délicat. Au-delà de la volonté d'une génération de faire la lumière sur ce qui s'est passé un siècle - voire davantage - plus tôt se pose la question de la faisabilité des actions recommandées. «Si tout ce qu'a fait Léopold II doit être démoli, il faudra alors désosser les Musées royaux au Cinquantenaire et combler le barrage de la Gileppe», illustre par l'absurde un parlementaire.

De nouveaux monuments

L'idée serait dès lors de dresser de nouveaux monuments qui prendraient le contre-pied du passé colonial et en rappelleraient les exactions. L'un d'eux pourrait être érigé en hommage au Premier ministre congolais Patrice Lumumba, assassiné en 1961, sans que les autorités belges ne s'en émeuvent. Un autre monument pourrait être consacré aux victimes des zoos humains installés de 1897 à 1958, mortes de froid ou de maladie sous nos latitudes pour satisfaire la curiosité des badauds.

D'autres recommandations ont trait à l'ouverture d'archives restées confidentielles et à la lutte contre le racisme. Il est notamment question de vider de «toute représentation raciste» certaines manifestations folkloriques. Ce thème fait débat depuis des années en Belgique, notamment autour du carnaval.

Faut-il aller plus loin ? Les partis sont divisés. Les libéraux francophones estiment qu'on en a fait assez. Des «regrets» ont déjà été présentés par le roi Philippe à l'occasion du soixantième anniversaire de l'indépendance du Congo en 2020. En juin dernier, le Premier ministre Alexander De Croo a présenté des «excuses» et admis «une responsabilité morale» de la Belgique dans le meurtre de Lumumba. Les Verts, qui ont piloté cette commission parlementaire, se disent satisfaits. Les socialistes jugent qu'elle ne va pas assez loin et veulent mettre en place un travail de réparation.

