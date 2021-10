Les temps sont durs pour les autonomistes flamands. Ils accumulent les revers face au gouvernement fédéral d'Alexander De Croo.

La «Belgique de papa» marque des points

Max HELLEFF Les temps sont durs pour les autonomistes flamands. Ils accumulent les revers face au gouvernement fédéral d'Alexander De Croo.

De notre correspondant MAX HELLEFF (Bruxelles) - Le parti libéral belge vient de fêter ses 175 ans. Il n’y a pas grand-chose à en dire sinon qu’il compte parmi les plus vieilles formations démocratiques d’Europe et que, comme tous les autres grands partis du royaume (à l’exception des communistes), il est coupé en deux. Au nord, l’Open-VLD flamand présidé par Egbert Lachaert. Au sud, le Mouvement réformateur francophone de Georges-Louis Bouchez.

Fumée blanche pour le budget belge L’accord qualifié de «vert et solidaire» doit remettre le pays sur les rails après les chocs encaissés à l'occasion de la pandémie covid.

Une déclaration commune a toutefois créé la surprise. Pour leurs 175 ans, les libéraux ont cherché à faire passer un air de famille rabibochée. «Notre famille doit être la première famille politique du pays en 2024», a lancé Georges-Louis Bouchez devant un aréopage sélect dans lequel on a compté les Premiers ministres néerlandais, luxembourgeois et estonien Mark Rutte, Xavier Bettel et Kaja Kallas, ainsi que le président du Conseil européen, Charles Michel.

De l’avis des experts, l’unité des libéraux belges tient davantage de la posture que de la réalité. Mais personne n’a oublié la sortie en 2020 de Georges-Louis Bouchez se déclarant en faveur de la Belgique unitaire (surnommée «la Belgique de papa»), concept abandonné il y a un demi-siècle au profit d’une évolution vers le fédéralisme. Ni celle de son homologue flamand Egbert Lachaert plaidant il y a quelques mois pour une «refédéralisation» des soins de santé, un temps inefficaces dans leur version régionalisée pendant la crise du covid. A l’occasion des 175 ans du parti libéral, le Flamand a tenu un discours qualifié de «presque belgicain».



Cette (ré)union des libéraux constitue un nouveau paramètre alors que la septième réforme de l’Etat pointe le bout du nez et menace théoriquement de fracturer un peu plus le pays et ses communautés.

Vers une nouvelle réforme de l’Etat belge Les esprits sont mûrs pour revoir de nouveau le fonctionnement institutionnel du pays. Ce qui serait la septième du genre au cours des cinquante dernières années.

Mais il y en a d’autres : plusieurs analystes soulignent ainsi la dimension tactique que prend la décision d’imposer de nouveau le port du masque en Flandre dans l’horeca et dans les salles de fitness. Le gouvernement fédéral aurait triomphé en démontrant à la Flandre que le virus ne peut se gérer au seul niveau régional, qu’il ne connaît pas de frontières linguistiques.

Après avoir bataillé pendant des mois pour que les mesures sanitaires soient rangées au placard, le ministre-président flamand Jan Jambon n’a eu d’autre choix que de plier face à la réalité des chiffres. Le coronavirus est revenu en force en Flandre plus qu’ailleurs. Le pass sanitaire (covid safe ticket) y sera donc également obligatoire dès le 1er novembre.

Ainsi, partout en Belgique, il faudra être vacciné pour entrer dans un restaurant, dans une salle de spectacle ou un club de sport. Ou alors montrer patte blanche en exhibant un test négatif ou un certificat de rétablissement n’excédant pas 180 jours.



«Le fédéral reprend donc la main, face à la dégradation de la situation. Ce qui n’aurait donc dû être qu’un ajustement sanitaire est un bras de fer politique. C’est une revanche pour Alexander De Croo ou Frank Vandenbroucke (ndlr : son ministre de la Santé). C’est-à-dire pour des partis qui défendent une certaine primauté du niveau fédéral», analyse la chaîne publique francophone RTBF.

La N-VA de Bart De Wever n’a toutefois pas dit son dernier mot. Dans les semaines qui viennent, la Belgique devrait apporter les premiers éléments de réponse à la question de savoir si elle renonce à utiliser complètement le nucléaire à partir de 2025, ou partiellement comme certains analystes le prédisent. Ici, la voie nationaliste flamande saura rappeler que la moindre hausse des tarifs de l’électricité sur la facture des ménages conduira à une déclaration de guerre.

