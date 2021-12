Le reconfinement des Pays-Bas inquiète le royaume, en dépit de la récente amélioration de sa situation sanitaire. Le nouveau Comité de concertation, programmé mercredi 22 décembre, pourrait acter de nouvelles restrictions.

International 3 min.

Pandémie

La Belgique dans l'expectative face à Omicron

Max HELLEFF Le reconfinement des Pays-Bas inquiète le royaume, en dépit de la récente amélioration de sa situation sanitaire. Le nouveau Comité de concertation, programmé mercredi 22 décembre, pourrait acter de nouvelles restrictions.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - La Belgique va-t-elle suivre l'exemple des Pays-Bas ? La question est sur toutes les lèvres depuis que, samedi, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé un nouveau confinement pour faire face au variant Omicron. Tous les magasins non essentiels, restaurants, bars, cinémas, musées et théâtres ont fermé leurs portes dès dimanche 19 décembre, 5h, et cela, jusqu'au 14 janvier. Deux visiteurs maximum sont autorisés par foyer. Les écoles doivent, pour leur part, rester fermées jusqu'au 9 janvier.

La Belgique accélère sa campagne booster La mesure est présentée par les autorités comme particulièrement efficace face à l’arrivée du variant Omicron. Dans le même temps, le pays valide 43 millions d'euros d'aides pour les professionnels des soins.

Relayé par l'AFP, le virologue flamand Marc Ranst a aussitôt exigé des mesures plus strictes sur le territoire belge pour contrer la propagation du variant Omicron. «Nous constatons un doublement tous les deux ou trois jours et une multiplication par dix en dix jours. Ça va très vite.» Il demande que des mesures plus sévères soient prises, même si la situation s'améliore en Belgique, où les hôpitaux ont accueilli moins de malades du covid ces derniers jours.

Mais ce pourrait n'être qu'un instant de calme avant la tempête. Un nouveau Comité de concertation est programmé ce mercredi 22 décembre. Il aura la délicate mission de décider si les Belges doivent se confiner pour les fêtes ou, au contraire, s'ils peuvent continuer à profiter d'une accalmie toute relative. Récemment, beaucoup ont pris de l'avance sur les vacances d'hiver et se sont envolés pour l'étranger. Les parents profitent ainsi de la semaine supplémentaire de congés donnée aux écoliers, en vue de freiner les contaminations.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Sur le terrain, le variant Omicron est en train de supplanter son cousin Delta. Toutefois, «une première étude britannique montre qu'une troisième dose augmente à plus de 70 % la protection contre les infections symptomatiques à Omicron», affirme le porte-parole interfédéral covid, Yves Van Laethem. Plusieurs mesures ont été prises ces derniers jours pour accélérer la campagne de rappel vaccinal avec les sérums de Pfizer et Moderna, le délai d'administration après la seconde dose passant de 6 à 4 mois, à l'image du Luxembourg.

L'hôpital belge accumule les problèmes Faute de soignants, des unités ferment leurs portes un peu partout dans le pays, alors que la mortalité due au virus augmente.

Autre fait notable : la vaccination des 5-11 ans vient de recevoir l'aval du Comité de bioéthique. Mais une bénédiction partielle seulement, puisqu'elle concerne les petits qui présentent des comorbidités. Le Comité conseille de les vacciner sans délai. Quant aux autres, leur vaccination est «éthiquement acceptable». Pour Steven Van Gucht, virologue à l'Institut de santé publique Sciensano, il ne fait aucun doute que «la vaccination des enfants pourrait nous aider».

En réalité, les données et le recul manquent pour juger de la situation avec pertinence. La presse qui s'est astreinte malgré tout à l'exercice n'est guère optimiste. Le Soir a examiné cinq critères censés déterminer la capacité du pays à résister à une nouvelle vague pandémique: occupation des hôpitaux, vaccination, séquençage, ventilation et testing. «Les feux sont à l'orange, voire au rouge… Bref, la Belgique n'est tout simplement pas prête», conclut le quotidien.

Face à une telle inconnue, les virologues recommandent de se faire tester avant de passer les fêtes en famille ou en groupe. La crainte est grande que la Saint-Sylvestre dope la propagation massive du variant Omicron. Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, a déjà annoncé qu'il n'y aurait aucun assouplissement d'ici les fêtes. Mercredi, lors du dernier Comité de concertation de l'année, le reconfinement des Pays-Bas devrait servir sa cause face à ceux qui brandiront les bons chiffres pandémiques enregistrés dans le royaume.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.