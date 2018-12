Le roi Philippe consulte. Intervenue mardi soir, la démission du gouvernement Michel l'a en quelque sorte placé au cœur de la crise. Tout au long de la journée, il a reçu les présidents de parti.

La Belgique constate les dégâts

Le roi Philippe consulte. Intervenue mardi soir, la démission du gouvernement Michel l'a en quelque sorte placé au cœur de la crise. Tout au long de la journée, il a reçu les présidents de parti.

Par Max Helleff

L’important à ce stade est de savoir vers quel mode de scrutin va se diriger le pays: élections anticipées ou maintien du calendrier qui prévoit des législatives au 26 mai prochain. En attendant, le souverain maintient en suspens la démission gouvernementale.



La Belgique constate les dégâts de sa dernière crise politique. Le gouvernement Michel bis – cette «coalition Marrakech» vouée aux gémonies par Bart De Wever – n’aura guère survécu qu’une dizaine de jours au départ de la N-VA nationaliste flamande.

«Game over» titrait Le Soir, mercredi, en évoquant «un désastre pour la politique» et pour le pays. Pour la Libre Belgique, «Michel rend les armes». «Une ultime génuflexion n’a pas pu sauver Michel II», écrivait De Standaard. Qui ajoutait: «(Michel) a fait basculer la politique dans l'héroïsme politique en mettant sur la table une nouvelle coopération parlementaire (…) Mourir comme un Houdini à la recherche d'une issue et être brutalement matraqué par la N-VA. Mais bien sûr, c'était kamikaze…»

L’image d’un Charles Michel, genou en terre, achevé par ses anciens alliés de la N-VA, est dans bien des têtes. Depuis quatre ans, le gouvernement quadripartite passait pour être l’otage des nationalistes flamands, craquant sous les coups de boutoir du président de la N-VA Bart De Wever et du secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Theo Francken. C’est, faut-il le rappeler, l’immigration qui a causé la perte de cette coalition, la N-VA choisissant de s’en retirer au motif qu’elle ne voulait pas du pacte migratoire de l’ONU – adopté par la Belgique le 10 décembre dernier.

Il restait un espoir. Mais mardi soir, Charles Michel a compris que les députés N-VA avaient décidé de l’abandonner définitivement. L’opposition socialiste et verte ne lui a pas davantage sauvé la mise, en dépit d’un subit virage à gauche (notamment sur le pouvoir d’achat) qui a étonné jusque dans les rangs de la majorité. Le Premier ministre a décidé alors de ne pas attendre le vote de méfiance qui lui était promis ce jeudi à la Chambre, évitant ainsi un énième camouflet.

Questions anticipées

A ce stade, et tant que le Roi consulte et cherche à rapprocher les points de vue, il est trop tôt pour dire si le royaume ira vers des élections anticipées ou maintiendra un gouvernement en affaires courantes jusqu’au scrutin initialement prévu le 26 mai prochain. La N-VA réclame à cor et à cri un vote rapide, mais les socialistes comme les écologistes n’en veulent pas. Rien ne dit par ailleurs que la sérénité sortira des urnes: en 2010-2011, 541 jours avaient été nécessaires pour former le gouvernement Di Rupo.

Nombreux sont les chantiers que ce gouvernement laisse en rade. Il en va ainsi du budget, de la réforme des pensions, d’un pacte d’investissement de 155 milliards promis à booster l’économie belge ou encore du «job deal» qui devait préserver la Flandre de la pénurie d’emplois.

Mercredi, la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) rageait contre une «occasion manquée». L’UCM, qui défend les petites et moyennes entreprises, évoquait pour sa part l’image d’une «tour qui s’effondre».

Tout n’est cependant pas à jeter dans l’action du gouvernement Michel. La «suédoise» a resserré les boulots de la lutte antiterrorisme après les attentats de Paris et de Bruxelles. L’emploi – souvent précaire – a retrouvé une certaine vigueur. En dépit de dérapages verbaux multiples, la crise de l’asile a été gérée de manière certes stricte, mais le plus souvent dans le cadre de la loi.

Surtout, le dossier communautaire qui polluait la politique belge depuis des décennies est resté au frigo ces quatre dernières années. L’une des craintes émises aujourd’hui par le monde politique francophone est précisément que la N-VA ne revienne en force avec le confédéralisme lors de la prochaine législature, en s’arc-boutant cette fois sur le gouvernement régional flamand. Dégagée des affaires du fédéral, elle aurait tout le loisir de mettre la pression sur les autres partis néerlandophones en les poussant vers une septième réforme de l’Etat synonyme d'un séparatisme accru. Celle-ci distendrait un peu plus les liens entre les Flamands, les Wallons, les Bruxellois et – pourquoi pas – les germanophones. Les paris sont ouverts...

