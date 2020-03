Le royaume impose un confinement général à partir de ce mercredi midi et ce jusqu'au 5 avril pour restreindre la circulation des personnes. Comme chez ses voisins, l'objectif est de contenir la propagation du coronavirus dans le pays.

La Belgique confinée jusqu'au 5 avril

Le royaume impose un confinement général à partir de ce mercredi midi et ce jusqu'au 5 avril pour restreindre la circulation des personnes. Comme chez ses voisins, l'objectif est de contenir la propagation du coronavirus dans le pays.

(DH avec AFP) - Après l'Italie, l'Espagne, le Luxembourg et la France, c'est au tour de la Belgique d'entrer en confinement à partir de ce mercredi 18 mars afin de tenter d'endiguer la diffusion du virus. Les déplacements des Belges seront donc limités à des visites dans les supermarchés, les pharmacies et les banques ou pour des cas d'urgence, a déclaré mardi la Première ministre Sophie Wilmes lors d'une conférence de presse. La Belgique a signalé 185 nouveaux cas de contamination au coronavirus mardi, ce qui porte le total à 1.243 personnes atteintes. Et dix personnes sont décédées.

Les rassemblements de personnes seront interdits mais les activités physiques, comme la marche ou le vélo, seront autorisées à l'extérieur, à condition de respecter une distance de 1,5 mètre entre les personnes. Les gens pourront toujours se rendre au supermarché, chez le médecin, à la pharmacie, à la banque ou à la poste, pour faire le plein de leur voiture ou pour aider les personnes dans le besoin. Les supermarchés devront limiter le nombre de personnes dans les magasins au même moment.

Un certificat pour franchir la frontière Un document pour franchir la frontière belgo-luxembourgeoise a été mis en place pour les frontaliers belges. Au même titre que les frontaliers français et allemands, les Belges travaillant au Luxembourg bénéficieront également d'un laissez-passer pour se rendre sur leur lieu de travail.«Ainsi, sur présentation de ce certificat les travailleurs frontaliers résidant en Belgique seront exemptés des restrictions sur les passages frontaliers entre la Belgique et le Luxembourg», a indiqué le ministère d'Etat. Le certificat est téléchargeable à ce lien.

Toutes les entreprises devront avoir recours au télétravail dans la mesure du possible. Lorsque ce n'est pas possible, les entreprises devront maintenir leurs personnels à distance les uns des autres. Pour rappel, le gouvernement belge a déjà fermé depuis samedi dernier les écoles, cafés, restaurants, gymnases ou encore les cinémas.

Par ailleurs, la compagnie Brussels Airlines va suspendre ses vols à partir de samedi. La police veillera à ce que la mesure de confinement soit appliquée. Les entreprises qui ne s'y conformeront pas s'exposeront à de lourdes amendes.