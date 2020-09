Au même titre que d'autres régions, le Grand-Duché est à nouveau considéré comme un «territoire à risque» côté belge. Un avertissement applicable dès vendredi à 16 heures, qui ne concerne toutefois pas les travailleurs frontaliers.

La Belgique classe le Luxembourg en «zone rouge»

La nouvelle est tombée mercredi soir: la Belgique classe le Luxembourg en «zone rouge». Vu la forte recrudescence des nouvelles infections au covid-19 au Luxembourg, elle était attendue et avait même été anticipée par Paulette Lenert (LSAP), la ministre de la Santé un peu plus tôt lors du briefing du Conseil de gouvernement. Sur les deux dernières semaines, la moyenne s'établit à 147 cas par 100.000 habitants, plaçant le Grand-Duché en quatrième position des pays européens les plus touchés par le virus. Pour rappel, le classement en «zone rouge» s'effectue à partir du seuil des 50 cas pour 100.000 habitants...

Concrètement, cette classification signifie qu'à partir de vendredi à 16 heures tout voyage «non essentiel» (tourisme, achats…) des résidents belges vers le Grand-Duché est momentanément interdit. Précision importante: l'interdiction de voyager dans un pays et une région classés «rouges» sera remplacée dès vendredi par... «un avis déconseillant» de s'y rendre.

Ce passage en «zone rouge» a aussi un impact important dans le sens des voyages vers la Belgique. En clair, chaque personne arrivant sur le territoire belge à partir du Luxembourg sera désormais obligée de respecter une quarantaine et de se faire dépister.

En visite à Trèves mercredi soir, Jean Asselborn (LSAP), le ministre des Affaires étrangères a déclaré qu'«il existe une exemption de 48 heures pour les résidents du Luxembourg» et que «les quelque 47.000 travailleurs frontaliers sont exemptés» de cette mesure.

Pour 15 pays, le Grand-Duché demeure zone à risque Alors que le Luxembourg n’est plus considéré comme un pays à risque pour l’Allemagne depuis le 19 août il demeure classé rouge par certains Etats. En cause le seuil trop élevé de nouvelles infections lors des 14 derniers jours fixé par les autorités étrangères.

Outre le Luxembourg, Malte est également concernée par ce nouvel avertissement aux voyageurs, de même que la région du Vorarlberg en Autriche et certaines sous-régions du Danemark, de la Hongrie et de la République tchèque. Genève en Suisse et la région autour de Lisbonne au Portugal se trouvent dans le même cas.

A l'inverse, côté allemand, l'Institut Robert Koch a mis à jour mercredi soir la liste des zones à risque, dans laquelle le Luxembourg ne figure pas, bien qu'il présente des taux d'infection en hausse ces dernières semaines. Jean Asselborn a même révélé que «cela ne devrait pas changer au cours de cette semaine», tout en ajoutant que «ce qui viendra après, ça, nous ne le savons pas.»

Rappelons que le ministre des Affaires étrangères avait conseillé à plusieurs reprises à son homologue allemand Heiko Maas de tenir compte des circonstances particulières du Luxembourg et des effets de la stratégie de tests à grande échelle. Pour mémoire, le Luxembourg avait figuré sur la liste des zones à risque pour l'Allemagne du 14 juillet au 19 août.

