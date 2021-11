Le Comité de concertation, tenu vendredi, parie sur l’extension de la troisième dose vaccinale à toute la population tout en édictant de nouvelles mesures anti-covid. Cela alors que le nouveau variant est signalé au royaume.

La Belgique durcit ses mesures anti-covid

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - C’est avec plus d’un mois d'avance sur le calendrier initial que les autorités belges ont décidé, vendredi, d’adopter de nouvelles mesures afin de faire barrage à la pandémie. Chiffres et statistiques ne leur ont pas laissé d’autre choix que de resserrer de nouveau la vis, moins de dix jours après une première série de décisions critiquées pour leur manque supposé de fermeté. Au même moment, un premier cas du variant sud-africain «Nu» était confirmé dans le pays...

Frank Vandenbroucke prédit un sombre avenir Le ministre belge de la Santé table sur des vagues de contamination pendant «un an, deux ans, trois ans». Guère réjouissant pour un royaume qui compte déjà 26.743 victimes du covid.

«Notre système de soins de santé commence à moins bien fonctionner. Des opérations doivent être reportées. Les soins journaliers sont aussi menacés. La situation dans notre société n’est pas tenable », a justifié le Premier ministre Alexander De Croo, en insistant sur la nécessité de réduire la pression sur les soignants.

Et de poursuivre : «Heureusement, nous avons le vaccin, 9 adultes sur dix sont vaccinés. Si nous n’avions pas le vaccin, la situation aurait été beaucoup plus dramatique». Il a concédé que le vaccin «n’offre pas une protection absolue », mais tout de même «très, très bonne» face au «covid 21 plus contagieux que le précédent».

Concrètement, les discothèques (qui venaient à peine de rouvrir leurs portes) vont devoir les refermer au moins jusqu'au 15 décembre. Soit la date du prochain Comité de concertation qui aura à réévaluer la situation sanitaire.

Face au virus, la Belgique perd patience Au royaume, des voix s’élèvent pour dénoncer des mesures gouvernementales anti-covid jugées trop timides face à la quatrième vague pandémique.

Le secteur de l’horeca devra fermer entre 23h et 5h du matin. Au restaurant et dans les bars, les convives ne pourront pas être à plus de six par table, sauf s’ils appartiennent au même foyer. Les commerces de nuit devront également cesser toute activité dès 23h. Idem pour les marchés de Noël.

Les réunions privées à l’intérieur sont interdites, sauf cérémonies de mariage et de funérailles. Ceux qui assisteront à des activités privées (culturelles, par exemple) à l’intérieur devront demeurer assis… Le CST (pass sanitaire) est obligatoire à partir de 50 personnes à l’intérieur, 100 personnes à l’extérieur. La «bulle sociale» qui régulait les contacts des foyers lors des précédents confinements ne fait cependant pas sa réapparition. Quant aux compétitions sportives, elles peuvent avoir lieu mais sans public à l'intérieur, à l’exception des parents des participants de moins de 18 ans.

Le télétravail reste fixé à 4 jours par semaine jusqu'au 19 décembre. Il avait été un moment question de l’étendre à cinq jours.

Les écoles restent ouvertes, en dépit de l’important foyer de propagation du virus que constituent les classes primaires. Les salles de professeurs seront fermées. Les contacts directs entre les classes différentes seront évités. Dès la troisième contamination, une classe entière sera mise en quarantaine. Les activités extrascolaires sont interdites.

Si ces mesures compliqueront un peu plus la vie des Belges dès ce samedi, elles paraissent cependant moins sévères que ce que ne laissait présager la dramatisation des derniers jours. Les chiffres de la pandémie sont en effet impressionnants, supérieurs à ceux de la précédente vague. Plus de 300 personnes sont ainsi quotidiennement admises à l’hôpital (+22%), 36 meurent chaque jour en moyenne (+16%).

Et B.1.1.529 est arrivé... En Belgique, 75% de la population (88% des plus de 18 ans) a reçu une première vaccination complète. N'empêche : des centres de vaccination devraient rouvrir dès la semaine prochaine pour permettre d'accélérer l'administration de la dose de rappel, un des principaux objectifs des autorités. A ce jour, 1,25 million de Belges ont eu ce rappel, prévu d'abord pour les plus de 65 ans et les personnes vulnérables. Mais ce 26 novembre est aussi marqué par l'annonce de la découverte en Belgique d'un premier cas du nouveau variant covid jusque-là identifié en Afrique du Sud. Une première en Europe.

Baptisée «Mu» ou B.1.1.529, cette souche aurait un potentiel de propagation encore plus rapide que celles qui l'ont précédée dans le monde depuis près de deux ans maintenant.

Une étude de l'Institut de santé publique Sciensano conclut que les personnes non vaccinées dans la tranche d’âge des 55 à 64 ans risquent 50 fois plus de succomber que les vaccinées.

C’est ici qu'intervient une autre mesure importante décidée vendredi : l’ensemble de la population recevra une dose vaccinale supplémentaire. Cette campagne qui va viser tous les Belges – et non plus seulement les plus de 65 ans et les personnes fragiles – sera mise en branle dès ce samedi, «afin qu’un maximum de personnes soient inoculées avant Noël». Le pas vers la vaccination obligatoire n’a donc pas été franchi. La vaccination des enfants de 5 à 11 ans est soumise aux conclusions futures du Conseil supérieur de la santé et du Comité consultatif de bioéthique.





