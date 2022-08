Quatre universités françaises et deux établissements belges figurent parmi le Top 100.

L'université luxembourgeoise reste dans le Top 1000 mondial

(m. m. avec AFP) - Harvard reste la meilleure université du monde, selon le classement de Shanghai, publié ce lundi. L'établissement américain occupe la plus haute marche du podium pour la 20e année consécutive. Plus largement, les États-Unis dominent largement cette liste établie par des chercheurs de l'université Jiao-tong de Shanghai en Chine.

L'Etat conforte ses aides à la recherche De 2022 à 2025, le Luxembourg versera 1,7 milliard d'euros à l'Université, au Fonds national de la recherche mais aussi au LIH, LIST et LISER. Un budget en hausse de 17%.

L'université du Luxembourg figure aussi parmi ce classement. Elle se classe entre les 700e et 800e places. En cela, elle fait un peu moins bien que l'année dernière, où elle se classait entre la 601e et 700e place.

Comme l'année dernière, les établissements anglo-saxons sont bien installés dans le Top 10: huit universités nord-américaines et deux britanniques sont en tête de l'édition 2022 de ce classement mondial des meilleurs établissements d'enseignement supérieur, réalisé depuis 2003 par la société indépendante Shanghai Ranking Consultancy.

Derrière Harvard, on retrouve à nouveau Stanford. Cette année, une autre université nord-américaine, le Massachusetts Institute of Technology (MIT), est montée sur la troisième marche du podium, reléguant la britannique Cambridge à la quatrième place.

Elle est suivie par les universités américaines de Berkeley (5ème) et de Princeton (6ème) et l'université britannique d’Oxford (7ème).

L'université française de Paris-Saclay en 16ème position

Au total, 39 universités nord-américaines figurent parmi les 100 premières.

La première institution non anglo-saxonne, l'université française de Paris-Saclay, est classée 16e. Parmi les autres universités françaises classées dans le Top 100, on retrouve l'université de Paris Sciences & Lettres en 40e position, suivie de près par la Sorbonne (43e). Et l'université de Paris Cité occupe la 78e place de ce classement.

Deux établissements universitaires belges se distinguent aussi dans ce Top 100. Il s'agit de l'université de Gand (74e place) et l’université de Louvain (95e).

Le classement de Shanghai prend en compte six critères, dont le nombre de médailles Nobel et Fields - le Nobel de mathématiques - parmi les étudiants diplômés et les professeurs, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur spécialité et le nombre de publications dans les revues Science et Nature.

Cette année, plus de 2.500 institutions ont été examinées pour établir le classement.

