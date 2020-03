A l'issue d'une réunion en vidéoconférence, les ministres européens ont approuvé mardi l'ouverture des pourparlers pour intégrer les deux pays des Balkans.

L'UE va négocier pour intégrer la Macédoine et l’Albanie

A l'issue d'une réunion en vidéoconférence, les ministres européens ont approuvé mardi l'ouverture des pourparlers pour intégrer les deux pays des Balkans.

(AFP) - «Le Luxembourg se félicite de la décision d'ouvrir les négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord et l'Albanie », a déclaré Jean Asselborn, le ministre des Affaires étrangères, en ajoutant que «cette décision représente à la fois un signal important envers les pays-candidats des Balkans occidentaux et une démonstration de la capacité continue de notre Union à prendre des décisions stratégiques dans un contexte difficile».

Les ministres des Affaires européennes ont entériné l'accord trouvé la veille par leurs ambassadeurs à Bruxelles. Mais il ne s'agit que d'un «accord politique», a souligné le commissaire européen à l'Elargissement, Oliver Varhelyi. Il doit être confirmé par une procédure écrite mercredi et entériné par les dirigeants de l'UE lors de leur sommet virtuel jeudi, a indiqué un responsable européen.

Si l'accord redonne espoir aux deux candidats, la route sera encore difficile pour l'Albanie car l'Allemagne et les Pays-Bas ont exigé de Tirana des réformes à accomplir avant l'ouverture formelle des négociations. L'Albanie doit adopter une réforme électorale, assurer un financement transparent des partis politiques et des campagnes électorales.

Des structures pour lutter contre la criminalité organisée

Elle doit également poursuivre la mise en oeuvre de la réforme judiciaire, notamment en assurant le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et de la Haute Cour, et finaliser la mise en place des structures spécialisées dans la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, précise le projet d'accord.

Ces réformes devront avoir été réalisées avant la conférence intergouvernementale qui lancera officiellement l'ouverture des négociations. Sa date n'a pas été fixée. Les Etats membres devront auparavant accepter le cadre pour les négociations préparé par la Commission. Deux autres pays des Balkans occidentaux ont commencé le processus pour adhérer: le Monténégro en 2012 et la Serbie en 2014.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.