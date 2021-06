L'UE réticente à la levée des brevets sur les vaccins

La Commission européenne s'oppose à soutenir la suspension des protections de propriété intellectuelle. Elle pense que des «licences obligatoires» encadrées et nationales seraient un meilleur moyen de rendre les sérums anti-covid accessibles à tous.

(AFP) - L'Union européenne (UE) a soumis vendredi à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ses propositions pour un accord multilatéral qui permettrait d'accroître l'offre de vaccins anti-covid. Pour la Commission européenne, lever les brevets vaccinaux n'est pas «la meilleure réponse». Si à ses yeux la distribution des sérums anti-covid au plus grand nombre reste «un besoin urgent», l'organe exécutif de l'UE estime que les transferts de savoir-faire industriel seraient trop longs.

Les 27 Etats membres proposent cependant de lever les restrictions sur les exportations et de favoriser les «licences obligatoires» encadrées et nationales. Une façon «d'augmenter la production de vaccins et traitements, et assurer leur accès universel sans entraves», a indiqué une porte-parole de la Commission.

Ces licences permettent à un Etat de commercialiser des vaccins sans accord nécessaire du détenteur du brevet, mais de façon encadrée et assortie d'une indemnisation financière pour celui-ci. Un dispositif prévu par le régime de la propriété intellectuelle de l'OMC «qui peut être utilisé rapidement là où c'est nécessaire», soutient la Commission.

De fait, une «licence obligatoire» est décidée par un gouvernement, et n'exige pas d'accord international -long et complexe à négocier- comme pour une suspension générale et indiscriminée des brevets. Bruxelles appelle également les membres de l'OMC à «tout d'abord s'assurer que les vaccins et traitements, ainsi que leurs composants, peuvent traverser les frontières sans obstacle», a-t-elle insisté, lors d'une conférence de presse.

Pour rappel, la levée des brevets est notamment réclamée par l'Inde et l'Afrique du Sud, face à une pénurie de doses vaccinales. Une demande soutenue notamment par le pape François et l'administration américaine de Joe Biden. Ces dernières semaines, l'UE a vivement critiqué les États-Unis, grand producteur de vaccins qui n'a exporté pratiquement aucune dose afin de donner la priorité à sa propre population.