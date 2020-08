La Commission européenne a annoncé avoir réservé ces doses auprès du laboratoire allemand CureVac. Il s'agit du quatrième accord de ce type passé par l'Union européenne dans l'espoir de la découverte d'une formule préventive à l'infection.

L'UE réserve 225 millions de vaccins anti-covid

La Commission européenne a annoncé avoir réservé ces doses auprès du laboratoire allemand CureVac. Il s'agit du quatrième accord de ce type passé par l'Union européenne dans l'espoir de la découverte d'une formule préventive à l'infection.

(AFP) - Les discussions entre la Commission européenne et la firme CureVac devraient aboutir à un contrat d'achat anticipé, a expliqué l'exécutif européen dans un communiqué. Le contrat envisagé «permettrait à tous les États membres de l'UE d'acheter le vaccin et également de faire des dons à des pays à revenu faible ou moyen ou de le retransférer vers des pays européens», est-il souligné. L'achat initial serait de 225 millions de doses pour le compte des Etats membres de l'UE, une fois l'efficacité et l'innocuité d'un vaccin démontrées.

Bruxelles a déjà réservé 300 millions de doses du vaccin en préparation du français Sanofi, et 400 millions de celui de l'américain Johnson & Johnson. La Commission a par ailleurs signé le 14 août un contrat d'achat anticipé avec le groupe pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca pour 300 millions de doses, avec une option pour 100 millions de doses supplémentaires.

Le Luxembourg a bien manqué de vaccins Concentré sur la lutte contre le covid-19, le ministère de la Santé aurait négligé de renouveler certains marchés de livraison de vaccins. Du coup, même la réserve de la Direction de la Santé est épuisée pour certaines substances pathogènes.

«La Commission européenne tient sa promesse d'assurer aux Européens et au monde un accès rapide à un vaccin sûr qui nous protège contre le coronavirus. Chaque cycle de négociations que nous concluons avec l'industrie pharmaceutique nous rapproche de la victoire contre ce virus», s'est félicitée la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Jeudi, le président français Emmanuel Macron a estimé qu'il existait des «perspectives raisonnables» d'obtenir un vaccin contre le coronavirus «dans les prochains mois». Mais pas un mot sur un possible intérêt sur le vaccin développé par la Russie, annoncé le 11 août dernier par Vladimir Poutine en personne. La semaine prochaine devrait marquer le début des essais cliniques pour ce produit baptisé «spoutnik», déjà perçu avec scepticisme par la communauté internationale.