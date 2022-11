La Bulgarie, la Roumanie et la Croatie remplissent les conditions pour devenir membres de la zone de voyage sans visa, selon la Commission européenne.

L'UE réclame l'adhésion de trois nouveaux pays à Schengen

La Bulgarie, la Croatie et la Roumanie ont rempli les conditions d'accès au régime de déplacement sans visa de l'Union européenne et devraient bénéficier de cette participation «sans plus attendre», a déclaré mercredi l'organe exécutif de l'Union.

Ces pays ont contribué de manière significative au bon fonctionnement de l'espace Schengen, notamment pendant la pandémie et face aux conséquences de la guerre en Ukraine, et devraient être autorisés à devenir membres à part entière, a déclaré la Commission européenne dans un communiqué.

Décision le 8 décembre

La décision finale appartient encore aux ministres de la justice de l'UE, qui devraient se prononcer sur la question le 8 décembre.

L'élargissement de l'espace Schengen rendrait l'Europe plus sûre, plus prospère et plus attrayante en étendant considérablement le plus grand espace commun du monde sans contrôle aux frontières intérieures, a déclaré la Commission dans un communiqué.

Photo non datée de la commissaire européenne chargée des affaires intérieures, Ylva Johansson, lors d'une conférence de presse. Photo: AFP

«Il est grand temps de leur dire bienvenue», a déclaré à la presse à Bruxelles Ylva Johansson, commissaire européenne chargée des affaires intérieures. «Ces trois États membres méritent de se sentir pleinement européens. L'attente a été longue».

Le Parlement européen a voté au début du mois en faveur de l'entrée de la Croatie dans l'espace Schengen, la première après l'adhésion du Liechtenstein il y a plus de dix ans.

Des réticences de la part de certains Etats membres

La Roumanie et la Bulgarie remplissent également depuis longtemps les critères techniques pour rejoindre l'espace Schengen, mais certains membres de l'UE ont exprimé des réticences quant à la capacité de ces pays à lutter contre la corruption et à faire respecter l'État de droit.

Les deux pays ont rejoint l'UE en 2007, mais n'ont pas réussi à remporter un vote politique pour devenir membres de l'espace Schengen quatre ans plus tard en raison de problèmes de corruption.

Aujourd'hui, ils s'efforcent de montrer qu'ils peuvent accueillir un afflux de réfugiés de la guerre en Ukraine tout en protégeant les frontières extérieures de l'UE. Les deux pays souhaitent être admis dans la zone dès le 1er janvier, date à laquelle la Croatie compte adhérer.

Les Pays-Bas n'ont pas encore décidé s'ils allaient soutenir la candidature de la Roumanie à l'espace Schengen. La position de la Suède sur l'élargissement n'est pas claire non plus, car son nouveau gouvernement pourrait ne pas disposer du soutien nécessaire pour appuyer les trois candidatures au Parlement.

Les démocrates suédois, qui soutiennent le cabinet minoritaire au sein de la législature, s'y opposent et les sociaux-démocrates, qui sont dans l'opposition, demandent au gouvernement de soumettre une analyse des conséquences, a déclaré la chef du parti, Magdalena Andersson.

Une photo non datée du château médiéval de Bran, connu pour le mythe de Dracula, en Roumanie. Photo: Shutterstock

Le ministre roumain des affaires étrangères, Bogdan Aurescu, a déclaré que son homologue suédois lui avait assuré que le pays nordique ne s'opposerait pas à l'entrée.

«Nous poursuivons nos efforts diplomatiques», a déclaré Aurescu aux journalistes à Bucarest mercredi. «J'ai reçu l'assurance que la position de l'actuel gouvernement suédois n'a pas changé pour soutenir notre candidature».

