L'Union européenne, critiquée pour la lenteur des vaccinations contre le covid, a annoncé des progrès pour obtenir les doses promises par les laboratoires pharmaceutiques.

International 4 3 min.

L'UE progresse dans la bataille pour les vaccins

L'Union européenne, critiquée pour la lenteur des vaccinations contre le covid, a annoncé des progrès pour obtenir les doses promises par les laboratoires pharmaceutiques.

(AFP) - Le laboratoire AstraZeneca (qui subit depuis plusieurs jours les foudres des dirigeants européens en raison d'importants retards de livraisons) va finalement augmenter de 30% au premier trimestre les livraisons de son vaccin, autorisé vendredi sur le marché européen. L'entreprise va «fournir 9 millions de doses supplémentaires» (soit 40 millions de doses au total) et «commencera les livraisons une semaine plus tôt que prévu», a informé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

415.000 doses AstraZeneca espérées au Grand-Duché Alors que l'Agence européenne des médicaments vient d'autoriser, ce vendredi, la formule développée par le laboratoire suédo-britannique avec l'Université d'Oxford, se posent toujours des interrogations sur les dates et quantités livrées aux Etats.

La dirigeante a également maintenu l'objectif de l'UE de vacciner 70% des adultes d'ici «la fin de l'été». Confortée par l'annonce de BioNTech/Pfizer d'être en mesure de livrer jusqu'à 75 millions de doses supplémentaires de son vaccin à l'Union européenne au deuxième trimestre. Malgré tout, les mois de février et mars resteront «une phase difficile» en matière d'approvisionnement en vaccins, a-t-elle toutefois reconnu.

Alors que les experts de l'Organisation mondiale de la santé, qui enquêtent sur l'origine du coronavirus, se sont rendus au marché Huanan de Wuhan (centre de la Chine), point de départ il y a un an de la pandémie, le reste du monde continue de lutter contre le virus et ses variants. Face au danger que représente l'inquiétante évolution de la pandémie, qui a fait plus de 2,2 millions de morts à ce jour, plusieurs pays ont décidé de durcir leurs mesures restrictives, notamment en matière de voyages.

La France a ainsi fermé ses frontières aux pays extérieurs à l'UE, une mesure qui entre concrètement en vigueur lundi. Durcissement aussi au Portugal, en Allemagne et au Canada - qui a franchi dimanche le seuil des 20.000 morts - pour freiner la troisième vague du Covid-19. Les autorités australiennes ont de leur côté confiné, dimanche, pour cinq jours deux millions de personnes à Perth après la détection d'un seul cas, tandis que le gouvernement israélien a décidé dimanche soir de prolonger de cinq jours ses mesures de confinement.

Un vent de contestations

Après les récentes émeutes aux Pays-Bas, les gouvernements s'inquiètent aussi du rejet des restrictions par les populations. A Vienne, environ 10.000 personnes, dont des néonazis, ont bravé dimanche une interdiction de manifester contre le couvre-feu et le confinement mis en place par le gouvernement. A Bruxelles, près de 500 personnes ont été arrêtées préventivement dimanche pour empêcher deux manifestations interdites par les autorités contre les mesures anti-covid.

4 Ici, au Brésil, démonstration spectaculaire pour dénoncer les nouvelles mesures prises par le préside,t Bolsonaro. Photo : AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Ici, au Brésil, démonstration spectaculaire pour dénoncer les nouvelles mesures prises par le préside,t Bolsonaro. Photo : AFP En Autriche, les manifestants ont défilé au slogan de "99% de survivants". Photo : AFP A Bruxelles, les contestations rallient anti-masques aux commerçants qui souffrent des mesures de confinement. Photo : AFP Au Liban, appel a été fait aux forces de sécurité pour maîtriser la foule des protestataires rassemblés à Beyrouth. Photo : AFP

Des échauffourées ont par ailleurs éclaté dimanche soir dans la ville libanaise de Tripoli entre les forces de l'ordre et des manifestants, après plusieurs jours de violents affrontements et de rassemblements dénonçant les répercussions économiques d'un confinement strict. En Chine, à Wuhan, l'équipe de l'OMS, soumise au contrôle étroit des autorités locales, a «rencontré des personnes clés» et a «posé des questions pour aider à mieux comprendre des facteurs qui ont permis l'émergence du Covid», a déclaré un de ses membres, Peter Daszak, dans un tweet. Même si un an s'est écoulé depuis la naissance de l'épidémie, M. Daszak a jugé que parler au personnel et voir le marché avait été «très informatif». Les experts n'ont répondu à aucune question des journalistes, tenus à l'écart par les forces de l'ordre. Cette visite est ultrasensible pour Pékin, accusé d'avoir tardé à réagir face aux premiers cas. Si la Chine a pu limiter le nombre des morts sur son sol à 4.636, selon le comptage officiel, elle continue d'être vigilante. Dimanche, elle a décidé d'interdire provisoirement l'entrée sur son territoire de ressortissants étrangers en provenance du Canada, a annoncé l'ambassade de Chine à Ottawa.