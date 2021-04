Si aucun des Vingt-Sept n'avait atteint fin mars l'objectif de vacciner 80% des personnes de plus de 80 ans, l'accélération des livraisons de vaccins prévue au deuxième trimestre pourrait néanmoins changer la donne, a estimé mardi la Commission européenne.

L'UE mise sur une immunité collective d'ici l'été

(AFP) - Depuis le début de la pandémie, l'espoir d'une immunité collective se trouve dans tous les esprits. Selon la Commission européenne ce mardi, ce rêve pourrait bien devenir réalité. L'accélération des livraisons de vaccins, souligne cette dernière, pourrait permettre à l'Union européenne (UE) d'atteindre «l'immunité collective» face au covid-19 cet été.



Si cette immunité apparaît désormais plausible, la partie était, il y a peu, encore loin d'être gagnée. Fin mars, aucun des 27 n'avait ainsi atteint les objectifs fixés, à savoir vacciner 80% des personnes de plus de 80 ans. Un échec commun, bien qu'il ait «différentes raisons» selon les pays, souligne un porte-parole de l'exécutif européen à l'AFP.

Parmi elles, les importants retards de livraison. Au premier trimestre, les Européens ont ainsi reçu 107 millions de doses, très en deçà des projections initiales. Une nette accélération est néanmoins attendue d'ici à fin juin, à savoir «300 à 360 millions» de doses rien que pour le deuxième trimestre. «Sur cette base, nous aurons assez de doses pour atteindre notre objectif crucial de 70% de la population adulte vaccinée», a insisté le porte-parole.

«Cela nous conduira à une situation où nous aurons une immunité collective suffisante pour combattre le virus», a-t-il ajouté, tout en précisant que ces projections dépendaient de la livraison effective des vaccins et des campagnes de vaccination mises en place par les Etats.

Selon des statistiques du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), portant sur 23 pays, environ 60% des personnes de plus de 80 ans avaient reçu au moins une dose de vaccin anti-covid au 5 avril, et seulement 29,7% avaient reçu les deux doses leur permettant d'être entièrement vaccinées. Au Luxembourg, où a débuté la vaccination des 65-69 ans fin mars, 75.862 personnes ont reçu au moins une première injection et 23.494 ont déjà eu les deux.





