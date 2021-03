L'Union européenne, confrontée à des problèmes de livraisons de vaccins au coeur d'un vif différend entre Bruxelles et Londres, s'est dite prête jeudi à bloquer les exportations d'AstraZeneca.

International 2 min.

L'UE hausse le ton face à AstraZeneca

L'Union européenne, confrontée à des problèmes de livraisons de vaccins au coeur d'un vif différend entre Bruxelles et Londres, s'est dite prête jeudi à bloquer les exportations d'AstraZeneca.

(AFP) - Alors qu'une troisième vague épidémique déferle sur l'Europe - la Commission européenne a renforcé son mécanisme de contrôle des exportations pour les restreindre drastiquement vers les pays qui en produisent ou dont la population est déjà largement vaccinée.

Le mécanisme a déclenché l'ire du Royaume-Uni, premier destinataire des doses exportées hors du continent. Même si Londres et l'UE se sont engagés à trouver une solution et pourraient parvenir à un accord dès samedi, croit savoir le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

Pour mars, l'UE promet quatre millions de vaccins en plus Et toutes ces doses anti-covid proviendront de BioNTech/Pfizer. L'annonce de ce surcroît de livraisons a été faite, mercredi, par la présidente de la Commission européenne.

Interrogée à l'issue de la réunion des 27, la présidente de l'exécutif européen Ursula von der Leyen a prévenu: le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca, qui n'a livré aux Vingt-Sept que 30 des 120 millions de doses promises au 1er trimestre, «devra d'abord rattraper son retard» et honorer son contrat avant de pouvoir exporter hors du continent.

C'est «la fin de la naïveté», a jugé le président français Emmanuel Macron devant la presse.» «Nous devons bloquer toutes les exportations aussi longtemps que des laboratoires ne respectent pas leurs engagements avec des Européens», a-t-il soutenu.

L'UE a exporté quelque 21 millions de doses, tous vaccins confondus, vers le Royaume-Uni, mais n'a reçu en retour aucune dose produite outre-Manche, alors que le contrat signé par AstraZeneca prévoyait la livraison de doses provenant de deux usines britanniques. L'entreprise a expliqué que son contrat avec Londres l'obligeait à honorer en priorité les commandes britanniques.

La confiance chute dans le vaccin d'AstraZeneca Les Européens restent méfiants envers le sérum développé par le laboratoire britannique, révèle une étude d'opinion YouGov publiée lundi.

Selon un calcul de l'assureur-crédit Euler Hermes, le retard de l'UE dans son calendrier vaccinal, désormais de sept semaines, pourrait coûter à son économie 123 milliards d'euros en 2021.

Dans leur déclaration finale, les Vingt-Sept soulignent qu'«accélérer la production, les livraisons et le déploiement des vaccins reste essentiel et urgent pour surmonter la crise», et que «les efforts en ce sens doivent être intensifiés».

Le Danemark a lui prolongé de trois semaines la suspension du vaccin AstraZeneca, pourtant déclaré «sûr et efficace» par le régulateur européen et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les autorités danoises ont besoin de «plus de temps» pour exclure entièrement un lien entre quelques cas connus de caillots sanguins, rares mais graves, et la vaccination avec ce sérum.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.