L'UE garantit 15 milliards pour aider les pays pauvres

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a annoncé ce mardi que les 27 allaient venir en aide aux Etats les plus vulnérables d'Afrique mais aussi dans le reste du monde. Le but est de lutter contre la pandémie du covid-19.

(ER avec AFP) - «L'Afrique pourrait connaître les mêmes problèmes que ceux auxquels nous sommes confrontés en Europe dans quelques semaines. Elle a besoin de notre aide pour ralentir la propagation du virus», a déclaré Ursula von der Leyen dans un message vidéo en plusieurs langues mis en ligne sur son compte twitter.

«C'est pourquoi l'Union européenne garantit plus de 15 milliards d'euros pour aider nos partenaires du monde entier à lutter contre le coronavirus», a-t-elle expliqué. La cheffe de la Commission de l'UE a assuré que «plus d'argent viendra des gouvernements nationaux».

«Nous faisons face à une pandémie mondiale. Depuis le premier cas en décembre dernier, le virus a atteint pratiquement tous les pays du monde et sa propagation rapide a eu un impact profond sur nos sociétés, nos économies et nos systèmes de santé», a rappelé Ursula von der Leyen. «Il faut s'attendre à ce que la situation empire encore avant qu'elle ne commence à se stabiliser», a-t-elle prévenu en appelant à une «réponse mondiale coordonnée».



Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell avait annoncé vendredi la préparation d'un «paquet d'aides financières» pour l'Afrique et d'autres régions en difficulté. «L'Afrique nous préoccupe, car si la pandémie frappe, elle peut devenir très rapidement incontrôlable et causer des ravages», avait-il souligné lors d'une réunion en visioconférence avec les ministres des Affaires étrangères de l'UE.

Une approche partagée notamment par le ministre des Affaires étrangères et européennes Jean Asselborn (LSAP). «Le Luxembourg attachera une attention particulière aux besoins de nos partenaires en Afrique et dans d'autres régions notamment le Moyen-Orient», avait notamment déclaré le chef de la diplomatie luxembourgeoise.



Les ministres européens chargé du Développement sont appelés à se prononcer sur cette proposition au cours d'une visioconférence programmée ce mercredi 8 avril.

Douze réfugiés mineurs attendus à Luxembourg

Si les question d'aides financières seront débattues ce mercredi lors de la réunion des ministres européens chargé du Développement, la gestion des réfugiés reste plus que jamais d'actualité. Ce mardi, le Luxembourg a reçu le feu vert pour accueillir à partir de la semaine prochaine douze mineurs non accompagnés qui se trouvent en ce moment sur les îles grecques de Lesvos et Chios. Cette opération est le résultat d'une collaboration fructueuse entre les autorités grecques, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et l'Organisation internationale des migrations (IOM). C'est d'ailleurs cette dernière qui se chargera du transfert. «Je remercie les autorités grecques et les responsables du HCR et de l'OIM d'avoir mis en place ce geste de solidarité et de pouvoir offrir une perspective de vie digne à ces jeunes dans notre pays», s'est réjoui Jean Asselborn.