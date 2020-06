Bruxelles a dévoilé ce mercredi sa stratégie pour accélérer la mise au point, la fabrication et la distribution de vaccins contre le covid-19. En échange d'un certain nombre de doses, la Commission financera une partie des coûts supportés par les laboratoires.

International 2 min.

L'UE envisage des contrats d'achat anticipé de vaccins

Bruxelles a dévoilé ce mercredi sa stratégie pour accélérer la mise au point, la fabrication et la distribution de vaccins contre le covid-19. En échange d'un certain nombre de doses, la Commission financera une partie des coûts supportés par les laboratoires.

(DH avec l'AFP) - La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a appelé à une «mise en commun» des ressources, en Europe et dans le monde, pour aider au développement de futurs vaccins contre le covid-19. Afin d'«assurer une production suffisante de vaccins dans l'UE» et «un approvisionnement suffisant des Etats membres», ce plan d'action prévoit de signer des «contrats d'achat anticipé» avec les producteurs de vaccins. Ces achats anticipés seront financés par l'instrument d'aide d'urgence mis en place pendant la crise (environ 2,4 milliards d'euros).

Nous présentons aujourd’hui notre stratégie européenne en matière de vaccins. Une action commune de l’UE accroîtra les chances de trouver un vaccin & de garantir les volumes nécessaires à un bon prix. Nous devons agir vite - chaque jour compte pour lutter contre cette pandémie. pic.twitter.com/RkTQavdwJg — Ursula von der Leyen #UnitedAgainstCoronavirus (@vonderleyen) June 17, 2020

Cette déclaration intervient à l'occasion de la publication officielle, ce mercredi de la «stratégie vaccins» de l'UE, présentée en fin de semaine dernière aux ministres de la Santé des 27. C'est ainsi qu'au moment où les laboratoires tentent de trouver un vaccin en un temps record - 12 à 18 mois -, ces avances sur paiement leur permettraient, selon la Commission, d'investir dans les capacités de production. Et ce, alors même que les essais cliniques sur les humains ne seraient pas encore finalisés. En contrepartie de cet engagement, et une fois le vaccin disponible, les Etats membres auraient le droit d'acheter un certain nombre de doses à un prix fixé.

La Russie teste deux vaccins sur des humains La Russie a débuté mercredi les essais cliniques de ses deux premiers prototypes de vaccins contre le nouveau coronavirus, sur deux groupes de 38 volontaires chacun. L'un des prototypes est sous forme «liquide» l'autre sous forme «lyophilisée». Après la vaccination, les 76 volontaires seront placés à l'isolement pendant 28 jours et feront l'objet d'un contrôle de leur état de santé ainsi que de tests pour évaluer leur immunité et les effets indésirables potentiels. Dès avril, la Russie s'était fixée pour objectif d'effectuer de premiers tests humains de vaccin dès le mois de juin.

Par ailleurs, la Commission assure que cette initiative ne se télescope pas avec celle de l'alliance formée début juin par la France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas. Sur le plan international, Ursula von der Leyen ajoute que l'UE travaille aussi sur des réservations à l'avance pour des pays à faibles revenus. «Les pays à revenus élevés agiraient donc comme un groupe uni d'acheteurs internationaux», souligne-t-elle. D'après elle, cette procédure doit «optimiser l'accès à ces vaccins dans le monde entier». Un sujet qui sera abordé, le 27 juin, lors d'un sommet mondial, a encore confirmé la cheffe de l'exécutif européen sur Twitter.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.