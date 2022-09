Commissaire aux Affaires intérieures de l'Union européenne, Ylva Johansson assure craindre la propagation de citoyens russes pro-Poutine afin de créer le désordre et le chaos.

International 2 min.

Restriction des visas délivrés aux Russes

L'UE craint d'être infiltrée par des agents pro-Poutine

Commissaire aux Affaires intérieures de l'Union européenne, Ylva Johansson assure craindre la propagation de citoyens russes pro-Poutine afin de créer le désordre et le chaos.

Ch.M (avec AFP) La Russie aurait-elle missionné des agents pour faire imploser l'Europe? C'est, grosso modo ce que semble craindre la Commission européenne. D'ailleurs, celle-ci appelle les pays de l'UE et de l'espace Schengen à «réexaminer en profondeur» les visas délivrés aux citoyens russes. Et ce afin de s'assurer qu'ils ne présentent pas un risque pour la sécurité.

«Nous ne sommes pas tous des oligarques!» Soutenir le peuple ukrainien tout en se mobilisant pour faire mentir l’assertion selon laquelle tous les Russes sont pour la guerre, c’est le combat de Sergey Terentyev et de ses amis, avec lesquels il a fondé l'asbl RuHelp.

Ce vendredi, lors d'une conférence de presse organisée à Nuijamaa (Finlande) au côté de Krista Mikkonen, ministre finlandaise de l'Intérieur, la commissaire aux Affaires intérieures de l'UE, Ylva Johansson, estime que «nous ne devons pas être naïfs, le but de Poutine est de détruire l'Union européenne».

Comment? «Nous ne pouvons pas exclure que des gens viennent avec le but de provoquer une révolte sociale, de la violence, ce genre de choses, ou essaient de faire de la propagande. C'est quelque chose que nous devons examiner plus en profondeur», a aussi jugé la commissaire suédoise.

L'UE a formellement adopté vendredi une suspension d'un accord de 2007 facilitant la délivrance de visas aux ressortissants russes, une mesure qui entrera en vigueur lundi, en réaction à la guerre en Ukraine. Moins d'un million de Russes sont actuellement titulaires d'un visa pour la zone Schengen en cours de validité, selon la Commission.

Les Etats membres devraient réexaminer les visas déjà délivrés à des Russes. Ylva Johansson (commissaire aux Affaires intérieures de l'UE)

L'exécutif européen s'apprête à publier ce vendredi des lignes directrices à l'attention des Etats membres pour s'assurer qu'ils donnent la priorité dans la délivrance de visas «aux dissidents, journalistes, aux demandeurs pour raisons humanitaires ou familiales» par exemple.

«Mais pour ceux qui viennent pour des raisons non essentielles, il faut vraiment un examen très, très en profondeur (...) et nous devons être plus restrictifs», a poursuivi Ylva Johansson. «Nous disons que les Etats membres devraient réexaminer les visas déjà délivrés à des Russes.» La commissaire européenne indique que «récemment des citoyens russes se trouvent dans un Etat membre avec le seul but de provoquer des réfugiés ukrainiens».

La responsable, qui était en déplacement à Riga jeudi, a aussi indiqué que la décision de la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie et la Pologne, de restreindre temporairement l'entrée sur leur sol des citoyens russes porteurs de visas européens, était «d'après ce que lui avaient dit les pays baltes, en ligne» avec les préconisations de la Commission.

Interrogée sur le projet de la Finlande de renforcer les clôtures sur certaines portions de sa frontière de 1.300 km avec la Russie, la commissaire a indiqué «comprendre totalement que parfois une clôture soit très utile, ou toute autre forme de barrière physique». «C'est aux Etats de décider quelle est la meilleure manière de défendre les frontières extérieures (...) dans le respect de la législation» notamment en matière d'asile, a-t-elle dit.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.