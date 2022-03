Certaines de ces armes pourraient désormais être utilisées contre des Ukrainiens, révèle une enquête menée par Investigate Europe, un collectif de reporters de plusieurs pays de l'UE.

L'UE a vendu pour 346 millions d'euros d'armes à la Russie

(m. m. avec Telma MIGUEL) - On dit souvent que l'Union européenne finance la guerre de la Russie contre l'Ukraine en continuant à acheter chaque jour du pétrole, du gaz et du charbon – même si des sanctions économiques sont imposées. Mais une enquête publiée ce jeudi va plus loin encore. Ces dernières années, l'UE a vendu à la Russie une partie des armes que le pays utilise contre la population ukrainienne – alors même que le régime de Poutine avait déjà montré de quoi il était capable.

Certains pays ont en effet continué à vendre des armes à l'Ukraine, malgré l'embargo décidé en 2014 par les 28 pays de l'époque (avec le Royaume-Uni), selon l'enquête du groupe indépendant de journalistes de l'Union européenne, Investigate Europe (IE). Selon l'enquête publiée ce jeudi, il pourrait y avoir des armes russes en Ukraine qui auraient été vendues par des entités de l'UE – « au moins jusqu'en 2020 ». L'embargo de 2014 a été décidé après l'annexion de la Crimée par la Russie et la proclamation des deux républiques séparatistes du Donbass.

Les exportations d'armes ont continué

Les journalistes d'Investigate Europe ont effectué une analyse approfondie des bases de données sur les ventes d'armes et des rapports nationaux pour présenter les chiffres. Et ils concluent que malgré l'embargo, les exportations d'armes ont continué.

Le matériel exporté, quand la décision du Conseil européen du 31 juillet 2014 était déjà tombée, comprend des missiles, des avions, des roquettes, des torpilles et des bombes. Malgré l'embargo, 10 États membres ont exporté du matériel militaire pour une valeur de 346 millions d'euros, selon des données publiques analysées par le collectif de journalistes internationaux. «Certaines de ces armes pourraient se trouver sur le front ukrainien en ce moment», souligne le texte publié dans plusieurs médias européens.

La décision du Conseil européen précise que « la vente, le transfert ou l'exportation directs ou indirects d'armes et de matériel connexe de toute nature, y compris des armes ou des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires, vers la Russie par des citoyens ou des États membres ou depuis les territoires d'États membres ou des navires battant leur pavillon ou des aéronefs, seront interdits, qu'ils soient originaires de leurs territoires ou non ».

Des contrats déjà signés

L'explication avancée par les journalistes est que les pays ont utilisé une lacune du droit européen pour que le flux des exportations d'armes ne soit pas interrompu. Le groupe de non-prolifération et d'exportation d'armements (qui fait partie du Conseil européen) et au sein duquel les pays coopèrent pour prévenir la prolifération des armes de destruction massive et accroître le désarmement, a répondu aux questions de l'IE, expliquant que « l'embargo sur les exportations d'armes contient les exemptions suivantes : contrats conclus avant le 1er août 2014 ou contrats subordonnés nécessaires à l'exécution desdits contrats. Les données trouvées dans les bases de données doivent faire référence à ces exemptions. Les États membres sont responsables du respect de l'embargo sur les armes et de la position commune de l'UE ».

La conclusion de la réponse du COARM (l'acronyme en anglais de la formation qui appartient au Conseil de l'Union européenne - et qui rend compte au Haut Représentant de l'UE pour les affaires étrangères) est que, par conséquent, «les États membres n'arment pas la Russie». Un chercheur de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), Siemon Wezeman, cité par l'IE, affirme que l'appréciation du COARM veut dire plus que ce qu'elle laisse entendre : « Les armes font partie de notre politique étrangère, pas de la politique économique. La logique politique prévaut.»

Selon les données du COARM, après 2014, les États membres ont délivré plus d'un millier de licences pour vendre des armes, tandis qu'une centaine ont été refusées. Et qui est le principal exportateur ? La France.

La France a vendu pour 152 millions d'euros d'armes

Un site français de journalisme d'investigation rapporte que la France a vendu 152 millions d'euros de matériel militaire à la Russie. Un nombre qui a été confirmé par l'analyse d'IE. Et cela « place la France loin devant les autres pays, exportant 44 % des armes européennes vers la Russie ». Selon ce collectif de journalistes, «depuis 2015, la France autorise l'exportation de matériel de la catégorie 'bombes, torpilles, missiles, charges explosives', armes létales mais aussi matériel d'imagerie, avions et véhicules légers».

Le travail d'investigation indique que les exportations françaises comprennent « des caméras thermiques pour plus d'un millier de chars russes, des systèmes de navigation et des détecteurs infrarouges pour les avions de combat et les hélicoptères ». Ce matériel aurait été produit par deux sociétés françaises dont le principal actionnaire est l'État français.

«Cet équipement se trouve désormais sur des véhicules terrestres, des avions à réaction et des hélicoptères opérant sur le front ukrainien.» Selon l'enquête, en 2014, les autorités françaises donnaient encore l'autorisation d'envoyer « des agents chimiques, des agents biologiques, des matières radioactives, des équipements et composants connexes vers la Russie ».

L'enquête de l'IE mentionne également que le ministre des Armées a eu besoin de 11 jours pour répondre aux journalistes que « la France est très attachée à appliquer très strictement l'embargo de 2014 ». Car les missiles, roquettes, torpilles et bombes vendus à la Russie ces cinq dernières années sont, « en un mot, un flux résiduel, issu de contrats passés qui ont peu à peu disparu ».

L'Allemagne a vendu pour 121,8 millions d'armes

Selon l'enquête, l'Allemagne a vendu pour 121,8 millions d'euros d'armes et de navires, soit un pourcentage de 35 % des ventes d'équipements militaires européens à la Russie après l'embargo de 2014. Le gouvernement allemand n'a pas répondu aux questions des journalistes d'investigation.

L'Italie est classée troisième parmi les pays européens qui ont enfreint l'embargo. Selon les données du COARM, l'Italie a vendu pour 22,5 millions d'euros de matériel militaire à la Russie entre 2015 et 2020. Il s'agissait, selon l'IE, du premier gros contrat conclu en 2015. L'un des véhicules de la société italienne Iveco - un modèle Lynce – a été repérée par un journaliste de la chaîne italienne sur le front ukrainien en mars.

Selon un expert de l'Observatoire permanent des armes légères consulté par les journalistes d'IE, « comme l'exportation d'armes est finalement une décision politique, le gouvernement italien aurait pu refuser, puis engager un procès avec l'armurier, et un juge aurait pris en compte la nécessité de respecter un accord européen ».

Concernant l'Italie, entre janvier et novembre 2021, des armes, pistolets, fusils et munitions d'une valeur de 21,9 millions d'euros ont été exportés vers le marché civil «qui comprend les forces pour l'armée, la sécurité et les forces spéciales».

À plus petite échelle, d'autres pays ont également continué à vendre du matériel à Vladimir Poutine, même après l'embargo de 2014. La République tchèque a exporté «des aéronefs, des drones et des équipements aéronautiques» chaque année entre 2015 et 2019.

L'Autriche et la Bulgarie aussi

L'Autriche a également vendu des armes et des munitions et la Bulgarie, entre 2016 et 2018, a exporté des «navires de guerre, des équipements navals» et diverses technologies pour une valeur de 16,5 millions d'euros. Selon l'enquête de l'IE, la Finlande, la Slovaquie, la Croatie et l'Espagne ont toutes effectué une exportation unique d'un montant beaucoup plus faible.

Mais, paradoxe des paradoxes, même après l'annexion de la Crimée par les Russes (que l'Ukraine revendique comme son territoire) la Russie a continué d'être le deuxième acheteur de matériel militaire exporté par l'Ukraine, selon les données de SPIRI.

Le rapport a été publié au Portugal (Público); France (Médiapart) ; Italie (Il Fatto Quotidiano) et Espagne (InfoLibre). Une enquête plus complète sur les exportations européennes d'armes sera publiée par l'IE fin mars.



