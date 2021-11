L'Organisation mondiale de la Santé tire la sonnette d'alarme, tout en ne préconisant pas aux Etats de se replier sur eux-mêmes comme nombre de pays le font depuis l'apparition du variant B.1.1.529.

L'OMS met en garde contre la souche Omicron

L'Organisation mondiale de la Santé tire la sonnette d'alarme, tout en ne préconisant pas aux Etats de se replier sur eux-mêmes comme nombre de pays le font depuis l'apparition du variant B.1.1.529.

(AFP) Le nouveau variant Omicron du coronavirus présente «un risque très élevé» au niveau mondial. Cette mise en garde date de lundi et est signée de l'Organisation mondiale de la Santé. Face à cette nouvelle souche, apparue à nouveau en Afrique Australe, l'OMS se montre alarmiste mais tout en soulignant les nombreuses incertitudes qui entourent encore la dangerosité et la transmissibilité de ce variant.

Le Grand-Duché reste exempté de vaccination obligatoire Le gouvernement n'entend toujours contraindre ni les soignants, ni les habitants à une injection anti-covid de rigueur. Enfin, «pour l'heure», ne manque pas d'instiller la ministre de la Santé.

«A ce jour, aucun décès associé au variant Omicron n'a été rapporté», souligne l'Organisation dans un document technique. Un mémo dans lequel figure des conseils aux autorités pour tenter de juguler la diffusion de cette souche B.1.1.529. Pour autant, l'OMS plaide pour un maintien de l'ouverture des frontières, alors que l'Afrique du Sud et plusieurs autres pays se voient fermer de nombreuses frontières.

Se jugeant déjà «punie» pour avoir révélé l'existence du variant, l'Afrique du Sud a demandé la levée «immédiate et urgente» des restrictions de voyage. Le Malawi a dénoncé des restrictions de voyage relevant de «l'afrophobie».

Un point sur le Luxembourg

Au dernier rapport du Laboratoire national de santé (LNS), la nouvelle déclinaison du virus n'avait pas été repéré au Grand-Duché avant la mi-novembre. Le variant Delta conservant la primauté sur toutes les nouvelles infections recensées au pays jusqu'au 14 novembre dernier. Contacté, le LNS a signalé qu'il publierait un nouveau point de situation dans la journée. A voir si la nature des relevés pourra influencer les choix du gouvernement de Xavier Bettel qui, ce 29 novembre vers 17h, devrait annoncer de nouvelles mesures de contrôle sanitaire.

Si la Belgique a déjà repéré sur son sol des premiers cas, la France estime que chez elle ce n'est plus «qu'une question d'heure». Des cas liés à la nouvelle souche ayant aussi été détectés à travers les pays du G7, du Canada à l'Italie en passant par la Grande-Bretagne et l'Allemagne, les ministres de la Santé des sept pays les plus industrialisés se réuniront cet après-midi «pour discuter de l'évolution de la situation sur Omicron».

De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a estimé à «deux à trois semaines» le délai nécessaire aux laboratoires pour déterminer s'ils doivent adapter leur vaccin, appelant dimanche à redoubler de précautions sanitaires pour «gagner du temps» durant cette «course contre la montre».

