Les experts de l'Organisation mondiale de la Santé examinent lundi le vaccin anti-covid-19 alors que la question de son efficacité se pose sur les plus âgés et contre le variant sud-africain du virus, l'Afrique du Sud allant même jusqu'à suspendre sa campagne d'immunisation.

International 3 min.

L'OMS interroge l'efficacité du vaccin d'AstraZeneca

Les experts de l'Organisation mondiale de la Santé examinent lundi le vaccin anti-covid-19 alors que la question de son efficacité se pose sur les plus âgés et contre le variant sud-africain du virus, l'Afrique du Sud allant même jusqu'à suspendre sa campagne d'immunisation.

(AFP) - Après les foudres de l'Union européenne, au tour de l'OMS de se pencher sur le vaccin d'AstraZeneca. A la différence de ceux de Pfizer-BioNTech et Moderna, le sérum du laboratoire britannique n’utilise pas la technologie dite «à ARN messager». S'il se conserve donc plus facilement, reste que son efficacité interroge. Des doutes qui interviennent alors que le Royaume-Uni a été le premier pays à l'administrer massivement à sa population dès décembre. Un vaccin qui a déjà été approuvé par plusieurs autres pays et par l'Union européenne.

AstraZeneca oui, mais plutôt pour les - de 65 ans Le Conseil supérieur des maladies infectieuses luxembourgeois ne recommande pas l'emploi du vaccin anti-covid pour les seniors. Ce qui ne signifie pas qu'il l'interdit ni pour les aînés, ni pour d'autres catégories à la santé fragile.

Mais certains gouvernements, à l'image du Luxembourg, ont préféré le recommander uniquement pour les moins de 65 ans voire 55 ans, faute de données suffisantes sur son efficacité pour les personnes plus âgées. Dimanche, l'Afrique du Sud a même suspendu le démarrage de son programme de vaccination contre le covid-19, qui devait avoir lieu dans les prochains jours avec un million de vaccins Oxford/AstraZeneca, après une étude révélant une efficacité «limitée» contre le variant local du virus.

Selon les premiers résultats de cette étude, ce vaccin est efficace à seulement 22% contre les formes modérées du variant sud-africain. Aucun résultat n'est encore disponible sur son efficacité contre les formes graves.

Transmissible aux déjà vaccinés

«Les premiers résultats semblent confirmer que la mutation du virus détectée en Afrique du Sud peut se transmettre à la population déjà vaccinée», indique un communiqué sur cette étude de l'université du Witwatersrand à Johannesburg, qui n'a pas encore été examinée par des pairs. «Nous pensons que notre vaccin protégera quand même contre les formes graves de la maladie», a affirmé pour sa part un porte-parole d'AstraZeneca, contacté par l'AFP.

Lundi, le comité stratégique des experts en immunisation de l'OMS se réunit en visioconférence pour formuler des recommandations provisoires quant à l'utilisation de ce vaccin. «Une attention particulière sera donnée à la discussion sur l'utilisation du vaccin sur les adultes les plus âgés», précise l'agenda de l'OMS. Avec une efficacité moyenne pour l'heure de 70%, le vaccin d'AstraZeneca/Oxford est moins probant pour l'instant que ceux de Pfizer/BioNTech ou de Moderna, dont l'efficacité dépasse les 90%.

Le vaccin Spoutnik V envisageable au Luxembourg Au cours d'un échange en ligne sur la campagne vaccinale, le directeur de la Santé n'a pas rejeté l'idée de voir la formule russe être retenue. Mais rien ne sera fait en dehors de l'aval de l'Agence européenne des médicaments.

Mais ce vaccin utilise une technologie plus traditionnelle que ces deux concurrents, ce qui le rend moins coûteux, plus facile à stocker puisqu'il peut être conservé dans des réfrigérateurs et non à très basse température, et donc plus adapté à des campagnes de vaccination massives.



Au Grand-Duché, où la campagne de vaccination continue de battre son plein, 415.000 doses du sérum d'AstraZeneca sont attendues dans les prochaines semaines. Pour autant, le Conseil supérieur des maladies infectieuses luxembourgeois a annoncé en fin de semaine dernière ne pas recommander l'emploi du vaccin anti-covid pour les seniors. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'il l'interdit ni pour les aînés, ni pour d'autres catégories à la santé fragile.

A noter qu'au Luxembourg, les seniors en maisons de retraite et de repos reçoivent principalement une injection du sérum Pfizer, souligne la ministre de la Santé, Paulette Lenert (LSAP), dans une réponse parlementaire publiée ce lundi.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.