International 2 min.

Lutte anti-covid

L'OMS donne son feu vert à un huitième vaccin

L'Organisation mondiale de la santé a accordé l'homologation au vaccin anti-covid Covaxin, le premier entièrement développé en Inde.

(AFP) - Avec Covaxin, l'OMS vient d'allonger d'un vaccin la liste des sérums ayant reçu l'aval pour une mise sur le marché. Une huitième composition agréée après les formules développées -par ordre d'acceptation- par Pfizer/BioNTech, AstraZeneca (deux versions), Serum Institute of India, Janssen, Moderna et la version chinoise concoctée par le laboratoire Sinopharm.

Le nouveau vaccin autorisé par l'Organisation mondiale de la santé- efficace à 78% - est recommandé pour tous les groupes d'âge, à partir de 18 ans. Il requiert l'administration de deux doses à quatre semaines d'intervalle, mais se révèle «particulièrement bien adapté aux pays à revenu faible et moyen en raison de la facilité avec laquelle il peut être stocké», selon l'OMS.

C'est le premier vaccin entièrement développé et fabriqué en Inde à recevoir l'homologation de l'organisation onusienne. Et l'annonce intervient alors que le seuil officiel de 5 millions de morts du covid-19 (848 au Luxembourg) vient d'être franchi. Le bilan réel de la maladie, détectée fin 2019 en Chine avant de devenir la pire pandémie depuis cent ans, pourrait de l'avis de l'OMS être deux ou trois fois plus élevé.

Le vaccin Covaxin, ou BBV152, est un vaccin à virus inactivé, une technologie relativement classique mais comportant un nouvel adjuvant le rendant plus efficace, selon le fabriquant. Son stockage s'avère plus simple que pour les vaccins à ARN messager (comme Moderna et Pfizer), qui pour s'être révélés les plus efficaces parmi tous les sérums autorisés jusqu'à présent, ont néanmoins besoin d'être transportés et stockés à ultra-basse température.

Le milliard en vue Selon le laboratoire ayant conçu le vaccin Covaxin (Bharat Biotech), la capacité de production actuelle pourrait atteindre les 50 à 55 millions de doses par mois. L'entreprise compte atteindre une capacité de production annuelle d'un milliard de doses à fin 2021.



«L'homologation par l'OMS est un pas significatif vers un accès mondial au Covaxin qui est sûr, efficace et déjà largement utilisé en Inde» a souligné le docteur Krishna Ella, PDG de Bharat Biotech. Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, s'est lui aussi réjoui dans un tweet. Il estime que l'homologation «va faciliter les voyages pour de nombreux citoyens indiens et il contribue à l'équité vaccinale».

A ce titre, l'OMS a souligné récemment que «jusqu'à présent, seuls 0,4% des tests et 0,5% des vaccins injectés dans le monde ont été utilisés dans les pays à faibles revenus, malgré le fait que ces pays comptent pour 9% de la population mondiale».