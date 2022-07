Selon les données de l'agence onusienne, l'Europe compte désormais plus de 4.500 cas confirmés en laboratoire, soit trois fois plus que mi-juin.

Variole du singe

L’OMS appelle à l'action «urgente» en Europe face à l'envolée des cas

L'OMS appelle à l'action «urgente» en Europe face à l'envolée des cas

(AFP) - L'Organisation mondiale de la santé a appelé vendredi à une «action urgente» contre la variole du singe en Europe, face au triplement observé des cas depuis deux semaines sur le continent.

Dans un communiqué, le directeur régional de l'organisation sanitaire a appelé les pays européens à «augmenter leurs efforts dans les prochaines semaines et mois pour éviter que la variole du singe ne s'installe dans une zone géographique plus grande». «Une action urgente et coordonnée est impérative si nous voulons changer de cap dans la course contre la diffusion de la maladie», estime le directeur de l'OMS Europe, Hans Kluge.

Selon les données de l'agence onusienne, l'Europe compte désormais plus de 4.500 cas confirmés en laboratoire, dont deux au Luxembourg, soit trois fois plus que mi-juin. Cela correspond à 90% des cas enregistrés dans le monde depuis la mi-mai, lorsque cette maladie jusque-là endémique seulement dans une dizaine de pays d'Afrique a commencé à se multiplier en Europe.

Epicentre de cette nouvelle contagion, l'Europe compte désormais 31 pays ou territoires ayant rapporté des cas de variole du singe. Les experts de l'OMS avaient considéré samedi la flambée des cas comme une menace sanitaire dont l'évolution était très inquiétante, mais sans atteindre pour le moment le stade d'une urgence sanitaire mondiale.

Malgré cette décision, «l'évolution rapide et la nature urgente de cet évènement signifie que le comité (d'experts) va réexaminer sa position sous peu», indique l'OMS Europe.