L'obligation vaccinale frappe à la porte de l'Europe

La présidente de la Commission européenne estime que l'Union européenne devrait avoir dès maintenant une «discussion» sur la vaccination obligatoire. Une décision qui relève maintenant des Etats membres.

(AFP) - L'Autriche s'apprête à franchir le pas (pour février 2022), plusieurs pays l'ont déjà fait pour leurs personnels soignants (comme la France, l'Italie ou le Portugal), l'Allemagne l'envisage plus que jamais... Pas de doute : rendre obligatoire la vaccination anti-covid face à la remontée des cas en Europe est une option qui n'est plus balayée d'un revers de main. Mercredi, Ursula von der Leyen a fait un pas de plus dans cette direction, ou en tout cas pour que les 27 Etats membres de l'UE évoquent cette possibilité ensemble. Et prennent si possible une position commune.

Les centres de vaccination débordés par la dose booster Changement de règle dans les centres de vaccination à partir du 1er décembre. Pour y recevoir leur dose complémentaire de vaccination contre le covid, les résidents devront avoir réservé un créneau au préalable.

La présidente de la Commission européenne a aussi annoncé que la ''version pour enfants'' du vaccin anti-covid de Pfizer/BioNTech serait disponible à partir du 13 décembre. La responsable précisant qu'elle tenait l'information du laboratoire germano-américain.

En début de semaine, le Premier ministre luxembourgeois avait déjà laissé fuiter l'information assurant une possible livraison au Grand-Duché pour le 20 décembre. Sachant que le pays ne s'est toutefois toujours pas prononcé sur l'administration d'un tel sérum pour les moins de 12 ans; le gouvernement attendant d'abord l'avis sur ce point du Conseil supérieur des maladies infectieuses. Cela même si l'Agence européenne des médicaments a donné son aval à l'injection pour les 5-11 ans il y a une semaine.

Alors que le nouveau variant Omicron inquiète la planète, Mme von der Leyen a jugé qu'il faudra «environ 100 jours» à la communauté scientifique pour adapter la réponse vaccinale à ce nouveau variant. Une souche qui, mardi selon le Laboratoire national de santé, n'avait toujours pas été détectée au Luxembourg.