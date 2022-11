La région des Marches a été victime d'un séisme d'une magnitude de 5,7 sur l'échelle de Richter. Si certains établissements ont été fermés, aucune victime ne serait à déclarer.

Séisme

L'Italie secouée par un séisme

La région des Marches a été victime d'un séisme d'une magnitude de 5,7 sur l'échelle de Richter. Si certains établissements ont été fermés, aucune victime ne serait à déclarer.

Tôt ce matin, Rome s'est réveillée prise de tremblements. La faute à un séisme d'une magnitude 5,7 qui a secoué la région des Marches. Paniqués, nombreux sont ceux qui sont sortis dans les rues. Pour l'heure, les services de protection civile n'ont pas fait état de victimes ou dommages dans l'immédiat.

Les écoles ont toutefois été fermées dans la région afin que des inspections soient menées dans les établissements et les trains ont été annulés, selon les autorités régionales. Le tremblement de terre, qui a frappé au large à une profondeur de huit kilomètres, s'est produit juste après 7h et a été suivi quelques minutes plus tard par une secousse de magnitude 4,0 dans la même région.

297 mort en 2016

Le bureau de la Première ministre Giorgia Meloni a indiqué que celle-ci était en «contact permanent» avec la protection civile et les autorités de la région des Marches. «Nous n'avons jusqu'ici reçu aucune demande de sauvetage ni aucun rapport sur des dégâts», ont tweeté les pompiers.

Rappelons que si ce séisme n'a pas fait de victimes, il n'en a pas moins fait ressurgir de bien mauvais souvenirs puisque la région des Marches, tout comme celle de l'Ombrie et du Latium, avait été durement touchée en 2016 par un tremblement de terre qui avait coûté la vie à 297 personnes et faisant plusieurs centaines de blessés.