Covid en Europe

L'Italie restreint ses conditions d'entrée

Rome a annoncé que tout nouveau voyageur en provenance de l'Union européenne devra disposer d'un test négatif obligatoire, une quarantaine de cinq jours s'imposant pour les non-vaccinés.

(AFP) Dès le jeudi 16 décembre, voyager vers l'Italie va se compliquer. En effet, le ministre de la Santé Roberto Speranza vient de signer un décret prévoyant «la présentation obligatoire d'un test négatif au départ pour tous les arrivants des pays de l'Union européenne». Jusqu'à présent, les ressortissants de l'UE pouvaient se rendre en Italie avec un pass sanitaire attestant ''seulement'' d'un schéma de vaccination complet, d'une guérison récente ou d'un test négatif.

Les personnes non vaccinées devront, quant à elles, observer une quarantaine de cinq jours à leur arrivée, en plus de la présentation d'un test négatif. Celles arrivant de l'extérieur de l'UE devaient déjà être placées en quarantaine. Sachant que l'ensemble des nouvelles mesures s'appliqueront jusqu'au 31 janvier.

L'Italie, qui a payé un lourd tribut avec plus de 133.000 morts depuis le début de la pandémie, a enregistré mardi plus de 20.000 nouveaux cas et 120 décès. Jusqu'à présent, le pays a administré 103 millions de doses anti-covid. De quoi assurer la couverture immunitaire de 74% de sa population.



Depuis le 28 novembre, la «Botte» avait déjà refermé ses frontières à toute personne ayant séjourné en Afrique australe depuis la mi-novembre. Une mesure prise à l'annonce de la découverte d'un premier cas positif au variant Omicron sur son sol.