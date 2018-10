Plusieurs routes étaient inondées et de nombreuses écoles fermées lundi à travers l'Italie, en alerte face à des rafales de vent pouvant atteindre les 100 km/h, des précipitations exceptionnelles et de fortes marées. L'alerte est rouge dans le nord et dans les Abruzzes.

L'Italie en alerte face à une tempête

(AFP) – Plusieurs routes étaient inondées et de nombreuses écoles fermées lundi à travers l'Italie, en alerte face à des rafales de vent pouvant atteindre les 100 km/h, des précipitations exceptionnelles et de fortes marées. L'alerte est rouge dans le nord (Ligurie, Lombardie, Vénétie, Frioul, Trentin) et dans les Abruzzes (centre), elle est orange sur une bonne partie du reste de la péninsule et en Sicile.



A Venise, où le marathon de la ville s'est couru les pieds dans l'eau dimanche, un phénomène d'«acqua alta» exceptionnel était attendu ce lundi:



Toutes les écoles de Vénétie sont fermées, de même que celles de Rome, Gênes (nord-ouest), Messine (Sicile) et de nombreuses communes du Piémont et de Toscane. Au total, les pompiers italiens ont annoncé dans la matinée avoir déjà mené près de 500 opérations liées aux intempéries depuis minuit, mais seuls quelques blessés légers ont été signalés dans l'immédiat.



Dimanche, un amateur de voile est tombé à l'eau au large de la Calabre (sud). Son bateau a dérivé jusqu'à la côte et les recherches ont repris lundi pour retrouver son corps, aperçu la veille en mer. Toujours dans le sud, une tornade a traversé la province de Brindisi dimanche, ravageant les campagnes et déracinant des oliviers, jeunes ou séculaires.



Filippo De Miccolis, responsable local du syndicat d'agriculteurs Coldiretti, a évoqué «la vision apocalyptique et désolante de gros arbres déracinés et de champs recouverts d'un tapis d'olives». Mais les inquiétudes se concentraient surtout dans le nord, où le niveau du fleuve Pô est déjà monté de 2,5 mètres en 24 heures: après un mois de septembre marqué par des précipitations inférieures de 60% à la moyenne, la sécheresse des sols accentue les risques d'inondations.